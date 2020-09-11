В четверг, 10 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Результаты жеребьевки Кубка Украины

Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины. Здесь сыграют 22 команды, пишет 24 канал.

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Базовая дата матчей 16 сентября. Единственным исключением стал матч в Запорожье, где сыграет местный "Металлург". Их матч перенесли на 23 сентября.

Результаты жеребьевки:

Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

ВПК-Агро (Магдалиновка) – Кремень (Кременчуг)

Николаев – Черноморец (Одесса)

Нива (Винница) – Кристалл (Херсон)

Кривбасс (Кривой Рог) – Таврия-Симферополь

Альянс (Липовая Долина) – Верес (Ровно)

Виктория (Николаевка) – Диназ (Вышгород)

Оболонь – Полесье (Житомир)

Волынь (Луцк) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Ужгород – Агробизнес (Волочиск)

Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)

Четырехкратный победитель Формулы-1 Феттель покидает Ferrari

Команда Racing Point объявила о подписании соглашения с Себастьяном Феттелем. В следующем сезоне немецкий пилот будет выступать за них в Формуле-1.

Со следующего сезона она будет называться Aston Martin. Подписание соглашения с Феттелем в команде называют началом новой эры. Однако на сколько рассчитано соглашение с пилотом – не сообщается.

Отметим, что в этом сезоне Феттель выступает крайне неудачно, как и вся команда Ferrari. Немецкий пилот набрал лишь 16 очков. Для примера, в активе Переса 34 набранных балла.

Феттель дважды не сумел закончить гонку (гран-при Штирии и Италии), еще дважды оказывался за пределами очковой зоны.

В Украине впервые в истории состоится биатлонная шоу-гонка

20 сентября впервые в Украине состоится шоу-гонка по биатлону с участием лучших украинских биатлонистов. В программу входят две гонки – смешанная эстафета и преследование.

Идея такого биатлонного шоу возникла во время дружеского разговора капитана сборной Украины биатлониста Дмитрия Пидручного с руководителем "Центра развития общественной активности" Максимом Черкашиным.

Соревнования будут проходить под названием City biathlon Ternopil. Начало гонки в 14:20. Болельщики, которые не будут иметь возможности приехать в Тернополь, смогут посмотреть гонку по телеканалу "Тернополь 1".

Даяна Ястремская прекратила сотрудничество с известным тренером

Украинская теннисистка Даяна Ястремкая решила прекратить сотрудничество со своим тренером Сашей Баиным. Сотрудничество между Ястремской и Баиным не продлилось и года.

Конфликт теннисистки с тренером

После поражения Ястремской от Наоми Осаки в 1/8 финала турнира Western & Southern Open, Баин поздравил японку с победой.

Украинка неоднозначно отреагировала на поступок тренера. "Я всегда думала, что остаюсь в твоих глазах лучшим игроком на корте, даже если я проиграю", – написала обиженная украинка.

Наставник не обошел стороной слова украинки и ответил. Он написал, что в этот день Осака была лучше, поэтому в следующий раз им нужно максимум, чтобы переиграть японскую теннисистку.