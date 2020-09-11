Жеребьевка Кубка Украины, Феттель ушел из Ferrari: главные новости спорта 10 сентября
В четверг, 10 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Результаты жеребьевки Кубка Украины
Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины. Здесь сыграют 22 команды, пишет 24 канал.
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Базовая дата матчей 16 сентября. Единственным исключением стал матч в Запорожье, где сыграет местный "Металлург". Их матч перенесли на 23 сентября.
Результаты жеребьевки:
- Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
- ВПК-Агро (Магдалиновка) – Кремень (Кременчуг)
- Николаев – Черноморец (Одесса)
- Нива (Винница) – Кристалл (Херсон)
- Кривбасс (Кривой Рог) – Таврия-Симферополь
- Альянс (Липовая Долина) – Верес (Ровно)
- Виктория (Николаевка) – Диназ (Вышгород)
- Оболонь – Полесье (Житомир)
- Волынь (Луцк) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- Ужгород – Агробизнес (Волочиск)
- Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)
Четырехкратный победитель Формулы-1 Феттель покидает Ferrari
Команда Racing Point объявила о подписании соглашения с Себастьяном Феттелем. В следующем сезоне немецкий пилот будет выступать за них в Формуле-1.
Со следующего сезона она будет называться Aston Martin. Подписание соглашения с Феттелем в команде называют началом новой эры. Однако на сколько рассчитано соглашение с пилотом – не сообщается.
- Отметим, что в этом сезоне Феттель выступает крайне неудачно, как и вся команда Ferrari. Немецкий пилот набрал лишь 16 очков. Для примера, в активе Переса 34 набранных балла.
- Феттель дважды не сумел закончить гонку (гран-при Штирии и Италии), еще дважды оказывался за пределами очковой зоны.
В Украине впервые в истории состоится биатлонная шоу-гонка
20 сентября впервые в Украине состоится шоу-гонка по биатлону с участием лучших украинских биатлонистов. В программу входят две гонки – смешанная эстафета и преследование.
Идея такого биатлонного шоу возникла во время дружеского разговора капитана сборной Украины биатлониста Дмитрия Пидручного с руководителем "Центра развития общественной активности" Максимом Черкашиным.
Соревнования будут проходить под названием City biathlon Ternopil. Начало гонки в 14:20. Болельщики, которые не будут иметь возможности приехать в Тернополь, смогут посмотреть гонку по телеканалу "Тернополь 1".
Даяна Ястремская прекратила сотрудничество с известным тренером
Украинская теннисистка Даяна Ястремкая решила прекратить сотрудничество со своим тренером Сашей Баиным. Сотрудничество между Ястремской и Баиным не продлилось и года.
Конфликт теннисистки с тренером
После поражения Ястремской от Наоми Осаки в 1/8 финала турнира Western & Southern Open, Баин поздравил японку с победой.
Украинка неоднозначно отреагировала на поступок тренера. "Я всегда думала, что остаюсь в твоих глазах лучшим игроком на корте, даже если я проиграю", – написала обиженная украинка.
Наставник не обошел стороной слова украинки и ответил. Он написал, что в этот день Осака была лучше, поэтому в следующий раз им нужно максимум, чтобы переиграть японскую теннисистку.