Четырехкратный победитель Формулы-1 Феттель покидает Ferrari и переходит в Aston Martin
Команда Racing Point объявила о подписании соглашения с Себастьяном Феттелем. В следующем сезоне немецкий пилот будет выступать за них в Формуле-1.
О подписании соглашения с Себастьяном Феттелем сообщается на официальном сайте команды Racing Point. Со следующего сезона она будет называться Aston Martin.
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Подписание соглашения с Феттелем в команде называют началом новой эры. Однако на сколько рассчитано соглашение с пилотом – не сообщается.
"Я решил принять новый вызов с легендарной автомобильной компанией. Я поражен результатами, которых команда добилась в этом году, и верю в ее будущее. Все мы поражены энергией и преданностью спорта Лоуренса Стролла, я верю, что вместе мы сможем многого добиться. Я по-прежнему люблю Формулу 1, борьба в группе лидеров – единственное, что меня мотивирует. Защищать цвета Aston Martin – это настоящая привилегия", – заявил Феттель после подписания соглашения.
В Aston Martin Феттель будет выступать вместе с Лэнсом Строллом. Зато команду покинет Серхио Перес. Об этом тоже официально сообщили в Racing Point. Хотя мексиканский пилот только в прошлом году подписал контракт на три года. И пока не знает, где будет выступать в 2021 году.
- Отметим, что в этом сезоне Феттель выступает крайне неудачно, как и вся команда Ferrari. Немецкий пилот набрал всего 16 очков. Например, в активе Переса 34 набранных балла.
- Феттель дважды не сумел закончить гонку (гран-при Штирии и Италии), еще дважды оказывался за пределами очковой зоны.
- Зато Перес провел на две гонки меньше в этом сезоне – он пропустил британский этап из-за обнаруженного у него коронавируса. Перес каждый раз сумел финишировать в зачетной зоне. Самое высокое место – пятый на Гран-при Испании.
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