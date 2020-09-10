Команда Racing Point объявила о подписании соглашения с Себастьяном Феттелем. В следующем сезоне немецкий пилот будет выступать за них в Формуле-1.

О подписании соглашения с Себастьяном Феттелем сообщается на официальном сайте команды Racing Point. Со следующего сезона она будет называться Aston Martin.

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Подписание соглашения с Феттелем в команде называют началом новой эры. Однако на сколько рассчитано соглашение с пилотом – не сообщается.

"Я решил принять новый вызов с легендарной автомобильной компанией. Я поражен результатами, которых команда добилась в этом году, и верю в ее будущее. Все мы поражены энергией и преданностью спорта Лоуренса Стролла, я верю, что вместе мы сможем многого добиться. Я по-прежнему люблю Формулу 1, борьба в группе лидеров – единственное, что меня мотивирует. Защищать цвета Aston Martin – это настоящая привилегия", – заявил Феттель после подписания соглашения.

В Aston Martin Феттель будет выступать вместе с Лэнсом Строллом. Зато команду покинет Серхио Перес. Об этом тоже официально сообщили в Racing Point. Хотя мексиканский пилот только в прошлом году подписал контракт на три года. И пока не знает, где будет выступать в 2021 году.