Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины. Здесь сыграют 22 команды.

Во втором предварительном раунде Кубка Украины сыграют 19 победителей первого этапа, а также три команды из Первой лиги с наивысшим рейтингом. Это "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь", пишет 24 канал.

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Базовая дата матчей 16 сентября. Единственным исключением стал матч в Запорожье, где сыграет местный "Металлург". Их матч перенесли на 23 сентября

Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины

Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

ВПК-Агро (Магдалиновка) – Кремень (Кременчуг)

Николаев – Черноморец (Одесса)

Нива (Винница) – Кристалл (Херсон)

Кривбасс (Кривой Рог) – Таврия Симферополь

Альянс (Долина) – Верес (Ровно)

Виктория (Николаевка) – Диназ (Вышгород)

Оболонь – Полесье (Житомир)

Волынь (Луцк) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Ужгород – Агробизнес (Волочиск)

Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)

11 победителей выйдут в третий этап Кубка Украины. Там к ним присоединятся команды УПЛ. Матчи этого этапа запланированы на 30 сентября.

Напомним, финал Кубка Украины запланирован на 12 мая 2021 в Тернополе.