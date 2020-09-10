Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного этапа
Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины. Здесь сыграют 22 команды.
Во втором предварительном раунде Кубка Украины сыграют 19 победителей первого этапа, а также три команды из Первой лиги с наивысшим рейтингом. Это "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь", пишет 24 канал.
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Базовая дата матчей 16 сентября. Единственным исключением стал матч в Запорожье, где сыграет местный "Металлург". Их матч перенесли на 23 сентября
Результаты жеребьевки второго предварительного этапа Кубка Украины
- Металлург (Запорожье) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
- ВПК-Агро (Магдалиновка) – Кремень (Кременчуг)
- Николаев – Черноморец (Одесса)
- Нива (Винница) – Кристалл (Херсон)
- Кривбасс (Кривой Рог) – Таврия Симферополь
- Альянс (Долина) – Верес (Ровно)
- Виктория (Николаевка) – Диназ (Вышгород)
- Оболонь – Полесье (Житомир)
- Волынь (Луцк) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- Ужгород – Агробизнес (Волочиск)
- Эпицентр (Дунаевцы) – Нива (Тернополь)
11 победителей выйдут в третий этап Кубка Украины. Там к ним присоединятся команды УПЛ. Матчи этого этапа запланированы на 30 сентября.
Напомним, финал Кубка Украины запланирован на 12 мая 2021 в Тернополе.