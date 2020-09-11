Жеребкування Кубка України, Феттель пішов з Ferrari: головні новини спорту 10 вересня
У четвер, 10 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Результати жеребкування Кубка України
Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України. Тут зіграють 22 команди, пише 24 канал.
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Базова дата матчів 16 вересня. Єдиним винятком став матч в Запоріжжі, де зіграє місцевий "Металург". Їх матч перенеси на 23 вересня.
Результати жеребкування:
- Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
- ВПК-Агро (Магдалинівка) – Кремінь (Кременчук)
- Миколаїв – Чорноморець (Одеса)
- Нива (Вінниця) – Кристал (Херсон)
- Кривбас (Кривий Ріг) – Таврія-Сімферополь
- Альянс (Липова Долина) – Верес (Рівне)
- Вікторія (Миколаївка) – Діназ (Вишгород)
- Оболонь – Полісся (Житомир)
- Волинь (Луцьк) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
- Ужгород – Агробізнес (Волочиськ)
- Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)
Чотириразовий переможець Формули-1 Феттель покидає Ferrari
Команда Racing Point оголосила про підписання угоди зі Себастьяном Феттелем. Наступного сезону німецький пілот виступатиме за них у Формулі-1.
З наступного сезону вона буде називатися Aston Martin. Підписання угоди з Феттелем в команді називають початком нової ери. Однак на скільки розрахована угода з пілотом – не повідомляється.
- Відзначимо, що в цьому сезоні Феттель виступає вкрай невдало, як і вся команда Ferrari. Німецький пілот набрав лише 16 очок. Для прикладу, в активі Переса 34 набрані бали.
- Феттель двічі не зумів закінчити перегони (гран-прі Штирії та Італії), ще двічі опинявся за межами очкової зони.
В Україні вперше в історії відбудеться біатлонна шоу-гонка
20 вересня уперше в Україні відбудеться шоу-гонки з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів. У програму входять дві гонки – змішана естафета та переслідування.
Ідея такого біатлонного шоу виникла під час дружньої розмови капітана збірної України біатлоніста Дмитра Підручного з керівником "Центру розвитку громадської активності" Максимом Черкашиним.
Змагання відбуватимуться під назвою City biathlon Ternopil. Початок гонки о 14:20. Вболівальники, які не матимуть змоги приїхати у Тернопіль, зможуть переглянути гонки по телеканалу "Тернопіль 1".
Даяна Ястремська припинила співпрацю з відомим тренером
Українська тенісистка Даяна Ястремкая вирішили припинити співпрацю зі своїм тренером Сашею Баіним. Співпраця між Ястремською та Баіним не протривала й року.
Конфлікт тенісистки з тренером
Після поразки Ястремської від Наомі Осаки в 1/8 фіналу турніру Western & Southern Open, Баін привітав японку з перемогою.
Українка неоднозначно відреагувала на вчинок тренера. "Я завжди думала, що залишаюся у твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", – написала ображена українка.
Наставник не обійшов осторонь слова українки та відповів. Він написав, що в цей день Осака була кращою, тому наступного разу їм потрібно максимум, щоб переграти японську тенісистку.
Хто такий Баін?
Раніше німець тренував експершу ракетку світу Наомі Осаку. За підсумками сезону 2018 він став найкращим тренером року за версією WTA. Донедавна він тренував Крістіну Младеновіч.