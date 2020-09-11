У четвер, 10 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Результати жеребкування Кубка України

Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України. Тут зіграють 22 команди, пише 24 канал.

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Базова дата матчів 16 вересня. Єдиним винятком став матч в Запоріжжі, де зіграє місцевий "Металург". Їх матч перенеси на 23 вересня.

Результати жеребкування:

Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

ВПК-Агро (Магдалинівка) – Кремінь (Кременчук)

Миколаїв – Чорноморець (Одеса)

Нива (Вінниця) – Кристал (Херсон)

Кривбас (Кривий Ріг) – Таврія-Сімферополь

Альянс (Липова Долина) – Верес (Рівне)

Вікторія (Миколаївка) – Діназ (Вишгород)

Оболонь – Полісся (Житомир)

Волинь (Луцьк) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Ужгород – Агробізнес (Волочиськ)

Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)

Чотириразовий переможець Формули-1 Феттель покидає Ferrari

Команда Racing Point оголосила про підписання угоди зі Себастьяном Феттелем. Наступного сезону німецький пілот виступатиме за них у Формулі-1.

З наступного сезону вона буде називатися Aston Martin. Підписання угоди з Феттелем в команді називають початком нової ери. Однак на скільки розрахована угода з пілотом – не повідомляється.

Відзначимо, що в цьому сезоні Феттель виступає вкрай невдало, як і вся команда Ferrari. Німецький пілот набрав лише 16 очок. Для прикладу, в активі Переса 34 набрані бали.

Феттель двічі не зумів закінчити перегони (гран-прі Штирії та Італії), ще двічі опинявся за межами очкової зони.

В Україні вперше в історії відбудеться біатлонна шоу-гонка

20 вересня уперше в Україні відбудеться шоу-гонки з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів. У програму входять дві гонки – змішана естафета та переслідування.

Ідея такого біатлонного шоу виникла під час дружньої розмови капітана збірної України біатлоніста Дмитра Підручного з керівником "Центру розвитку громадської активності" Максимом Черкашиним.

Змагання відбуватимуться під назвою City ​​biathlon Ternopil. Початок гонки о 14:20. Вболівальники, які не матимуть змоги приїхати у Тернопіль, зможуть переглянути гонки по телеканалу "Тернопіль 1".

Даяна Ястремська припинила співпрацю з відомим тренером

Українська тенісистка Даяна Ястремкая вирішили припинити співпрацю зі своїм тренером Сашею Баіним. Співпраця між Ястремською та Баіним не протривала й року.

Конфлікт тенісистки з тренером

Після поразки Ястремської від Наомі Осаки в 1/8 фіналу турніру Western & Southern Open, Баін привітав японку з перемогою.

Українка неоднозначно відреагувала на вчинок тренера. "Я завжди думала, що залишаюся у твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", – написала ображена українка.

Наставник не обійшов осторонь слова українки та відповів. Він написав, що в цей день Осака була кращою, тому наступного разу їм потрібно максимум, щоб переграти японську тенісистку.