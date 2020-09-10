Украинка Ястремская прекратила сотрудничество с известным тренером
Украинская теннисистка Даяна Ястремкая решили прекратить сотрудничество со своим тренером Сашей Баиным. Сотрудничество между Ястремской и Баиным не продлилось и года.
20-летняя Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с Баиным в собственном твиттере.
Смотрите также: Теннисистка Ястремская презентовала свою новую песню: видео
Я бы хотела сказать, что после US Open я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баиным. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать ему успехов. Это был хороший опыт для меня,
– написала Ястремская.
Конфликт теннисистки с тренером
После поражения Ястремской от Наоми Осаки в 1/8 финала турнира Western & Southern Open, Баин поздравил японку с победой.
Украинка неоднозначно отреагировала на поступок тренера.
"Я всегда думала, что остаюсь в твоих глазах лучшим игроком на корте, даже если я проиграю", – написала обиженная украинка.
Наставник не обошел стороной слова украинки и ответил. Он написал, что в этот день Осака была лучше, поэтому в следующий раз им нужен максимум, чтобы переиграть японскую теннисистку.