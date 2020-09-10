Игорь Климовский, Владимир Шаран и Остап Маркевич выступили против форс-мажоров, связанных с коронавирусом. Они считают, что матчи нужно проводить теми игроками, которые здоровы в составе команд.

Игорь Климовский, который является главным наставником "Олимпика" поделился своим мнением в эфире "Футбол News".

Читайте также: Легендарный футболист "Шахтера" неожиданно остался тренером "Вереса"

Недовольство тренеров

По его словам, если болеет 1-2 футболиста, тогда не следует переносить матч. Если после сдачи тестов на коронавирус все остальные игроки здоровы, то они смогут принять участие в матчах. Другое дело, если в клубе заболеет около 10 футболистов. Тогда Климовский согласился, что нужно перенести матч на другую дату.

Такого же мнения придерживается и главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. Он привел пример из Европы, где доигрывают матчи, а не переносят. Но также все зависит от количества зараженных футболистов.

Новый руководитель "Мариуполя" Остап Маркевич тоже соглашается с мнениями наставников. Его позиция – играть. Играть и не останавливаться, потому что клубы должны играть в футбол.