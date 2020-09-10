Тренеры УПЛ недовольны переносом матчей из-за COVID-19: кто выступил против
Игорь Климовский, Владимир Шаран и Остап Маркевич выступили против форс-мажоров, связанных с коронавирусом. Они считают, что матчи нужно проводить теми игроками, которые здоровы в составе команд.
Игорь Климовский, который является главным наставником "Олимпика" поделился своим мнением в эфире "Футбол News".
Читайте также: Легендарный футболист "Шахтера" неожиданно остался тренером "Вереса"
Недовольство тренеров
По его словам, если болеет 1-2 футболиста, тогда не следует переносить матч. Если после сдачи тестов на коронавирус все остальные игроки здоровы, то они смогут принять участие в матчах. Другое дело, если в клубе заболеет около 10 футболистов. Тогда Климовский согласился, что нужно перенести матч на другую дату.
Такого же мнения придерживается и главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. Он привел пример из Европы, где доигрывают матчи, а не переносят. Но также все зависит от количества зараженных футболистов.
Новый руководитель "Мариуполя" Остап Маркевич тоже соглашается с мнениями наставников. Его позиция – играть. Играть и не останавливаться, потому что клубы должны играть в футбол.
- Добавим, что матч второго тура УПЛ между "Рухом" и "Шахтером" перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды, пять игроков и один медработник инфицировались, а сам поединок, который должен был состояться 12 сентября, перенесли на 23 сентября. Этот матч должен был стать первым домашним поединком для львовского клуба в дебютном сезоне в УПЛ. "Рух" будет принимать соперников на "Арене Львов".
- Также ранее еще один клуб из города Льва "Львов" перенес матч с "Минаем" в первом туре УПЛ. В лагере львовян было обнаружено 5 зараженных футболистов и один работник медперсонала.
-
Боится за свою жизнь: Луческу отказался от пресс-конференции на НСК "Олимпийский"сегодня , 17:29
-
Ломаченко и Лопес официально подписали контракт: дата боя за титулы WBC, WBA, WBO, IBF8 сентября , 19:40
-
Сборная Украины в тяжелом матче победила Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций: видео3 сентября , 23:16