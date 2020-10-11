Сборная Украины сыграла матч Лиги наций против Германии. Команда уступила 1:2. 19-летняя полька Ига Швёнтек сенсационно победила на Ролан Гаррос. Такими были главные новости спорта 10 октября.

Поражение Украины и остальные матчи Лиги наций

Сборная Украины сыграла матч Лиги наций против Германии в Киеве. Украинцы в каждом из таймов пропустили по одному голу. Второй гол был забит после грубой ошибки вратаря Бущана.

Как это было: Украина уступила Германии в напряженном матче Лиги наций: видео

Поквитаться голом удалось благодаря Яремчуку и Малиновскому. Первый заработал пенальти, второй его реализовал.

Для сборной Украины это третье поражение подряд. Впереди нас ждет сборная Испании – 13 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Что касается остальных матчей, то отметим победу Испании над Швейцарией 1:0. Единственный гол забил Оярсабаль.

Люксембург же дома победил Кипр 2:0. К первому голу приложил усилия "динамовец" Родригес.

Сенсация на Ролан Гаррос

Розыгрыш открытого чемпионата Франции среди женщин закончился сенсацией. Победительницей стала 19-летняя полька Ига Швёнтек. В финале она победила американку Софию Кенин. И заработала 1,6 миллиона евро.

Швёнтек была несеянной на турнире, не проиграла ни одного сета. И стала первой полькой, которая когда-либо побеждала на турнирах Grand Slam.

Благодаря этой победе она поднимется сразу на 17-е место в рейтинге WTA.

Очередное возвращение Хюлькенберга в Формулу-1

Нико Хюлькенберг снова выступит на Формуле-1 в этом сезоне. И снова за команду Racing Point. Правда на этот раз вместо Лэнса Стролла, который плохо себя чувствует.

При этом о том, что он выступит на Гран-при Эйфеля, Хюлькенберг узнал после звонка директора Racing Point, когда находился в Кельне, за несколько часов до квалификации. Квалификация прошла не слишком удачно – последнее место.

Первым же стартует Валлтери Боттас из Mercedes. Его партнер Льюис Хэмилтон показал в квалификации лишь второй результат.

Дебютная победа "Тернополя", месть "Киев-Баскет": матчи Суперлиги

Баскетболисты "Тернополя" получили дебютную победу в Суперлиге – на выезде обыграли "Одессу" 64:74.

"Киев-Баскет" победил "Химик" в домашнем поединке 65:52, взяв реванш за поражение в финале четырех Кубка Украины.

"Днепр" в тяжелом домашнем матче одолел "Черкасские Обезьяны" 85:78.

Возвращение Вернидуба в УПЛ

Украинский специалист Юрий Вернидуб, который в конце августа оставил солигорский "Шахтер", может вернуться в чемпионат Украины. Специалист может возглавить львовский "Рух".