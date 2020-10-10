В субботу, 10 октября, сыграли очередные матчи Лиги наций. Люксембург одержал победу над Кипром, а Черногория оказалась сильнее Азербайджан. Результаты – в обзоре Спорт24.

В Дивизионе С свои матчи победили хозяева поля. Среди них и Люксембург, за которых сыграл нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригеш. Именно он совершил перехват, начав голевую атаку своей команды во время первого гола.

Достойно внимания: Сборная Украины заявила состав на игру с Германией: двум игрокам места не нашлось

Люксембург – Кипр 2: 0

Голы: Синани, 12, 26

Видеообзор матча Люксембург – Кипр

Черногория – Азербайджан 2: 0

Голы: Йоветич, 9, Иванович, 72

Видеообзор матча Черногория – Азербайджан

10 октября состоятся еще пять матчей Лиги наций

Украина – Германия

Испания – Швейцария

Лихтенштейн – Гибралтар

Фарерские острова – Латвия

Андорра – Мальта