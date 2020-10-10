Победа Люксембурга и Черногории: результаты матчей Лиги наций 10 октября – видео
В субботу, 10 октября, сыграли очередные матчи Лиги наций. Люксембург одержал победу над Кипром, а Черногория оказалась сильнее Азербайджан. Результаты – в обзоре Спорт24.
В Дивизионе С свои матчи победили хозяева поля. Среди них и Люксембург, за которых сыграл нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригеш. Именно он совершил перехват, начав голевую атаку своей команды во время первого гола.
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Люксембург – Кипр 2: 0
Голы: Синани, 12, 26
Видеообзор матча Люксембург – Кипр
Черногория – Азербайджан 2: 0
Голы: Йоветич, 9, Иванович, 72
Видеообзор матча Черногория – Азербайджан
10 октября состоятся еще пять матчей Лиги наций
Украина – Германия
Испания – Швейцария
Лихтенштейн – Гибралтар
Фарерские острова – Латвия
Андорра – Мальта