В воскресенье, 11 октября, состоится гран-при Айфеля на известной трассе "Нюрбургринг". Накануне в квалификации лучшее время показал пилот Mercedes Валттери Боттас. Последним будет стартовать Нико Хюлькенберг, заменивший Лэнса Стролла.

Возвращение Хюлькенберга

Нико Хюлькенберг вновь выступит в нынешней Формуле-1 за команду Racing Point. Он заменит Лэнса Стролла. Как сообщили в команде, пилот не слишком хорошо чувствовал себя утром в субботу, 10 октября. Поэтому им решили не рисковать.

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Владелец команды позвонил в Хюлькенберга и предложил ему выступить. Сам пилот в это время был в Кельне (это в часе езды от трассы). Но согласился.

Стоит добавить, что на гран-при Айфеля Хюлькенберг должен был выступить как медиаэксперт для канала RTL. До этого пилот заменял другого гонщика Racing Point Серхио Переса на двух этапах Формулы-1 в Великобритании. Тогда у мексиканца были положительные тесты на коронавирус. На Гран-при Великой Бриатнии он не смог стартовать из-за проблем с болидом. А на гонке 70-летия Формулы-1 Хюлькенберг занял седьмое место. За единую полноценно проведенную гонку немец в этом сезоне имеет больше очков, чем шесть пилотов.

Хюлькенберг прибыл перед началом квалификации. Учитывая, что он не проходил накануне практики, ожидать от него значительных результатов не приходилось. Поэтому домашнее гран-при 33-летний немец начнет с последней позиции.

Боттас получил поул-позишн

Первым же на гран-при Эйфеля будет стартовать Валттери Боттас. Он опередил партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 0,256 секунды. Третьим же начнет гонку Макс Ферстаппен с Red Bull. Рядом с ним – Шарль Леклер из Ferrari.

Гран-при Эйфеля состоится в воскресенье, 11 октября. Начало в 15: 10.