Хюлькенберг вместо Стролла на Гран-при Айфеля, первым стартует Боттас
В воскресенье, 11 октября, состоится гран-при Айфеля на известной трассе "Нюрбургринг". Накануне в квалификации лучшее время показал пилот Mercedes Валттери Боттас. Последним будет стартовать Нико Хюлькенберг, заменивший Лэнса Стролла.
Возвращение Хюлькенберга
Нико Хюлькенберг вновь выступит в нынешней Формуле-1 за команду Racing Point. Он заменит Лэнса Стролла. Как сообщили в команде, пилот не слишком хорошо чувствовал себя утром в субботу, 10 октября. Поэтому им решили не рисковать.
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Владелец команды позвонил в Хюлькенберга и предложил ему выступить. Сам пилот в это время был в Кельне (это в часе езды от трассы). Но согласился.
Хюлькенберг прибыл перед началом квалификации. Учитывая, что он не проходил накануне практики, ожидать от него значительных результатов не приходилось. Поэтому домашнее гран-при 33-летний немец начнет с последней позиции.
Боттас получил поул-позишн
Первым же на гран-при Эйфеля будет стартовать Валттери Боттас. Он опередил партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 0,256 секунды. Третьим же начнет гонку Макс Ферстаппен с Red Bull. Рядом с ним – Шарль Леклер из Ferrari.
Гран-при Эйфеля состоится в воскресенье, 11 октября. Начало в 15: 10.