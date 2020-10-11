Збірна України зіграла матч Ліги націй проти Німеччини. Команда поступилася 1:2. 19-річна полька Іга Швьонтек сенсаційно перемогла на Ролан Гаррос. Такими були головні новини спорту 10 жовтня

Поразка України та решта матчів Ліги націй

Збірна України зіграла матч Ліги націй проти Німеччини в Києві. Українці в кожному з таймів пропустили по одному голу. Другий гол була забито після грубої помилки воротаря Бущана.

Як це було: Україна поступилася Німеччині у напруженому матчі Ліги націй: відео

Відквитати один гол вдалося завдяки Яремчуку та Маліновському. Перший заробив пенальті, другий його реалізував.

Для збірної України це третя поразка поспіль. Попереду на нас чекає збірна Іспанії – 13 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський".

Щодо решти матчів, то відзначимо перемогу Іспанії над Швейцарією 1:0. Єдиний гол забив Оярсабаль.

Люксембург же вдома переміг Кіпр 2:0. До першого голу приклався "динамівець" Родрігес.

Сенсація на Ролан Гаррос

Розіграш відкритого чемпіонату Франції серед жінок закінчився сенсацією. Переможницею стала 19-річна полька Іга Швьонтек. У фіналі вона перемогла американку Софію Кенін. І заробила 1,6 мільйона євро.

Швьонтек була несіяною на турнірі, не програла жодного сету. І стала першою полькою, яка коли-небудь перемагала на турнірах Grand Slam.

Завдяки цій перемозі вона підніметься одразу на 17-е місце в рейтингу WTA.

Чергове повернення Хюлькенберга у Формулу-1

Ніко Хюлькенберг знову виступить на Формулі-1 в цьому сезоні. І знову за команду Racing Point. Правда цього разу замість Ленса Стролла, який себе не добре почуває.

При цьому про те, що він виступить на гран-прі Ейфеля, Хюлькенберг дізнався після дзвінка директора Racing Point, коли перебував у Кельні, за декілька годин до кваліфікації. Кваліфікація пройшла не надто вдало – останнє місце.

Першим же стартуватиме Валлтері Боттас з Mercedes. Його партнер Льюїс Хемілтон показав у кваліфікації лише другий результат.

Дебютна перемога "Тернополя", помста "Київ-Баскета": матчі Суперліги

Баскетболісти "Тернополя" здобули дебютну перемогу в Суперлізі – на виїзді обіграли "Одесу" 64:74.

"Київ-Баскет" переміг "Хімік" у домашньому поєдинку 65:52, взявши реванш за поразку у фіналі чотирьох Кубка України.

"Дніпро" у важкому домашньому матчі здолав "Черкаські Мавпи" 85:78.

Повернення Вернидуба в УПЛ

Український фахівець Юрій Вернидуб, який наприкінці серпня залишив солігорський "Шахтар", може повернутись в чемпіонат України. Фахівець може очолити львівський "Рух".