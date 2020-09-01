Украинский специалист Юрий Вернидуб, который 31 августа покинул солигорский "Шахтер", в ближайшее время должен провести встречу с президентом "Руху" Григорием Козловским.

Вернидуб может возглавить одного из новичков УПЛ, сообщил журналист Михаил Спиваковский в шоу "ТаТоТаке".

Подробнее: Вернидуб покинул "Шахтер" Солигорск

К слову, сейчас "Рух" возглавляет 33-летний Иван Федик. В первом туре УПЛ "Рух" проиграл "Ворскле" с разгромным счетом 2:5.

Отставка Вернидуба: что известно

31 августа Юрий Вернидуб покинул солигорский "Шахтер". Сделал это украинский тренер на следующий день после того, как его команда вышла в 1/8 финала Кубка Беларуси. А в чемпионате команда идет на первом месте. Официально – по семейным обстоятельствам.

Вместо Вернидуба "Шахтер" может возглавить другой украинец – Роман Григорчук. Его последним клубом была казахстанская "Астана". И по сообщению СМИ, именно "Астану" может возглавить Вернидуб.

Карьера Вернидуба тренера

Ранее украинский наставник работал в луганской "Заре", которую в сезоне 2013/14 вывел в Лигу Европы, а в сезоне 2015/16 клуб дошел до финала Кубка Украины, где проиграл только донецкому "Шахтеру" (0:2).

Вернидуб тренировал команду из Луганска восемь сезонов. В 2017 году привел "Зарю" к первой в истории бронзы в УПЛ.

Первым клубом Вернидуба в тренерской карьере стал запорожский "Металлург". Сначала он работал помощником в тренерском штабе, а затем стал исполняющим обязанности главного тренера.