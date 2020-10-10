На открытом чемпионате Франции по теннису определилась победительница. Ею неожиданно стала полячка Ига Швёнтек, которая в финале победила американку Софию Кенин.

Победу в финале Ролан Гаррос Швёнтек оформила в матче за один час и 21 минуту. Она выиграла оба сета. И вообще на турнире не отдала ни одного сета соперницам.

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Полячка лучше начала игру, выиграв три стартовых сета, однако Кенин удалось сравнять счет. И в восьмом сете, который длился восемь минут, Швёнтек таки сумела оформить брейк и выйти вперед 5:3. Но американка не сдавалась, и оформила обратный брейк. Однако в десятом гейме Швёнтек таки записала первый сет себе в актив.

Кэнин выиграла первый гейм во втором сете. Но Швёнтек отыгралась, после чего вышла вперед.

После этого Кенин вызвала помощь медиков из-за боли в ноге. Она вернулась на корт с перевязанным бедром. Но сыграть на равных против соперницы так и не смогла – Швёнтек выиграла четыре гейма подряд. А вместе с тем сет, матч и титул победительницы Ролан Гаррос.

Polish Perfection @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

Ига Швёнтек – София Кенин 2:0 (6:4, 6:1)

Ига Швёнтек стала первой польской теннисисткой, выигравшей титул Grand Slam.

Она лишь третья теннисистка на Ролан Гаррос, которая одержала победу, будучи несеянной.

Благодаря этой победе Ига Швёнтек поднимется сразу на 37 позиций вверх и будет занимать семнадцатое место в рейтинге WTA.