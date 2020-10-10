Сборная Украины в матче против Германии в Лиге наций потерпела поражение. Пропустив в каждом из таймов по голу, украинцы смогли ответить лишь одним взятием ворот в исполнении Малиновского.

Украина – Германия 1:2

Голы: Малиновский, 77 (пен) – Гинтер, 20 Горетцка, 49

Сборная Украины проиграла два предыдущих матча с общим счетом 1:11 – 0:4 испанцам и 1:7 французам.

Немцы в 2020 году не выиграли ни одного матча – три ничьи.

Команды до этого встречались шесть раз – три победы немцев, еще трижды команды играли вничью.

Именно со сборной Германии сборная Украины сыграла на открытии НСК "Олимпийский" после реконструкции 11 ноября 2011 года. Этот матч закончился вничью 3:3.

На этот матч пустили зрителей – 30% от вместимости трибун. Все билеты были проданы.

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Украинцы активно начали игру. Они пытались атаковать, прорываясь к воротам Нойера различными способами. Но хотя бы раз пробить по воротам так и не удалось. немцы в это время не очень прессинговали нашу команду, выжидая свой момент. Хотя Бущана таки проверили на реакцию – пробивал Гнабри.

И после этого немцы "включились" в игру. И возле наших ворот стали возникать моменты.

Гол в первом тайме был забит после недоработки защиты во время стандарта. Немцы разыграли угловой. Киммих забросил мяч в штрафную площадку, где его без проблем принял Рюдигер. Защитник, не встретив никакого сопротивления со стороны соперников, прострелил вдоль линии ворот. Пробить пытался Гнабри, но его удар пяткой не удался. Мяч пролетел ему между ног. И улетел у Гинтеру, который в касание и переправил мяч в ворота.

Видео гола Гинтера

За минуту украинцы могли сравнять счет. Автор гола Гинтер ошибся возле своих ворот, мяч подхватил Яремчук и мощно пробил. Но мимо. Это был единственный удар в ворота сборной Германии, если не считать попытку Цыганкова. Но Виктор с острого угла то ли пробивал, то ли навешивал. Нойер в прыжке контролировал полет мяча.

В общем немцы за первый тайм нанесли девять ударов по воротам Бущана. Особенно опасным был удар Гнабри. Игрок пробивал метров с десяти в падении. Но Бущан в невероятном прыжке сумел отбить мяч, летевший в угол ворот.

Второй тайм начался с еще одного гола в ворота украинцев. Все после ошибки Бущана. После навеса с фланга голкипер на выходе поймал мяч. Но зафиксировать его в руках не сумел, опрометчиво выпустив. Именно наголову Горетцки. А уже тот просто одним легким движением и забил гол.

Видео гола Горетцки

Немцы продолжали контролировать игру. Они создавали моменты, но на этот раз Бущан уже не допускал таких роковых ошибок. И даже демонстрировал прекрасную реакцию после ударов Дракслера, Гинтера и Гнабри.

Сократить отставание украинцам удалось на 77-ой минуте. Яремчук прорвался в штрафную площадку, где его сбил Зюле. Арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Малиновский, и уверенно пробил в угол ворот.

Видео гола Малиновского

Остаток встречи украинцы пытались сравнять счет. Но особых моментов не было. Поэтому сборная Украины потерпела очередное поражение.

Видеообзор матча Украина – Германия

Впереди сборную Украины ожидает матч против Испании 13 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". В этом матче украинцам не поможет Руслан Малиновский, ведь он будет отбывать дисквалификацию.