Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" получили соперников в Лиге чемпионов. Их матчи, а также игры сборной Украины пройдут со зрителями. Умер легендарный нападающий "Шахтера" Сергей Ателькин. Таковы были главные новости спорта в четверг, 1 октября.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Своих соперников получили донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Оба клуба попали в так называемые "группы" смерти, когда им выпали топ-команды Италии и Испании.

Больше об этом: Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: результаты, группы, даты и соперники

При том что "Шахтер" мог надеяться на определенную снисходительность, ведь шел из второй корзины. Но из третьей корзины в соперники "горнякам" выпал "Интер". Эта команда в прошлом сезоне разгромила украинский клуб 5:0 в полуфинале Лиги Европы. Что касается других соперников "Шахтера", то это испанский "Реал" и немецкая "Боруссия" (М).

"Динамо" же придется помериться силами с испанской "Барселоной" и итальянским "Ювентусом". А также с венгерским "Ференцварошем", который тренирует Сергей Ребров. Именно с этим легендарным нападающим "Динамо" в последний раз становилось чемпионом Украины. Интересное будет противостояние.

Международные матчи со зрителями

Эти матчи Лиги чемпионов в Украине могут состояться со зрителями. В УЕФА разрешили заполнять стадионы на 30% от общего количества мест.

В Украинской ассоциации футбола уже заявили, что с болельщиками на трибунах состоятся и матчи сборной Украины – 10 октября против Германии и 13 октября против Испании.

Умер Сергей Ателькин

1 октября на 48-м году жизни умер бывший нападающий "Шахтера" Сергей Ателькин. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Умер Сергей Ателькин во Львове. Он здесь занимался селекцией для игроков "Львова".

Матч Кубка Украины не состоялся из-за коронавируса

На 1 октября был запланирован последний матч 1/16 финала кубка Украины между "ВПК-Агро" и "Олимпиком". Однако в составе хозяев обнаружили коронавирус, поэтому игру отменили. Как определится участник следующего раунда – пока неизвестно.

Трансферная сага "Динамо"

Киевское "Динамо" объявило о переподписании контрактов с лидерами команды Николаем Шапаренко и Виталием Миколенко. Оба футболиста подписали с "Динамо" долгосрочные контракты до 2025 года.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что клуб не планирует продавать Владислава Супрягу, а также Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко. Зато новый клуб ищут для Франа Соля.

Пополнить состав "Динамо" может румынский полузащитник Тудор Белуце. Киевляне планируют арендовать его у английского "Брайтона".

Также в сборную Украины получил вызов 18-летний защитник "Динамо" Илья Забарный.

"Донбасс" вышел вперед в серии с "Днепром" в полуфинале УХЛ

Состоялся пятый поединок в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Днепром". В рамках этого матча дончане выиграли со счетом 4:1 и во второй раз повели в серии до четырех побед – 3:2.

Левандовский стал лучшим футболистом сезона, Флик – тренером

УЕФА назвал победителей персональных наград по итогам сезона Лиги чемпионов-2019/2020. Лучшим футболистом Европы был признан футболист "Баварии" Роберт Левандовский. Он же стал и лучшим нападающим сезона.

В номинации "лучший тренер" победу одержал наставник "Баварии" Ханси Флик. Специалист возглавил мюнхенцев осенью 2019 года.

Награды получили еще два игрока "Баварии" – Мануэль Нойер стал лучшим вратарем, а Йозуа Киммих – лучшим защитником. "Разбил" мюнхенскую компанию Кевин Де Брюйне – игрок "Манчестер Сити" получил награду лучшего полузащитника.