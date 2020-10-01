1 октября на 48-м году жизни перестало биться сердце у бывшего нападающего Шахтера" Сергея Ателькина. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

О смерти бывшего игрока "горняков" и сборной Украины сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

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По словам Палкина, Ателькин был харизматичным и сильным игроком, который в самые важные моменты отличался забитыми голами. За свою карьеру Ателькин сыграл около 265 матчей, в которых 82 раза забивал в ворота соперников "горняков".

Достижения в качестве игрока

За дончан Сергей Ателькин выступал в течение 1990/97 годов, после чего сменил прописку на итальянскую и перебрался в "Лечче". Через два года вернулся в расположение "горняков", где провел еще три года. В 2002 году подписал контракт с донецким "Металлургом", где сыграл один сезон и завершил профессиональную карьеру.

После окончания карьеры футболиста работал селекционером в структуре "Шахтера".

Ателькин также известен своими выступлениями за " Кремень" и португальскую "Боавишту". В 2002 году в составе "Шахтера" становился чемпионом Украины, а также был четырехкратным обладателем Кубка страны.

С 1997 года выступал за сборную Украины, где провел 2 матча. Ателькин награжден орденом "За заслуги " III степени.