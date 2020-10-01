Киевское "Динамо" постарается усилиться перед матчами Лиги чемпионов. При этом команда не планирует продавать лидеров команды.

О трансферных планах "Динамо" рассказал президент клуба Игорь Суркис в комментарии "ТаТоТаке".

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О Тудоре Белуце

Киевское "Динамо" планирует арендовать у английского "Брайтона" опорного полузащитника Тудора Белуце. Хотя он не является игроком основы – прошлый сезон провел за молодежную команду, а также в аренде у голландского "Ден Гааг". Однако 21-летний игрок уже сыграл 7 матчей в составе сборной Румынии.

"Сейчас нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб Белуце все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит", – заявил Игорь Суркис.

При этом президент "Динамо" заявил, что на подписании этого игрока селекция в команде не закончится. Главный тренер команды Мирча Луческу и в дальнейшем просматривает кандидатов на некоторые позиции.

О Фране Соле

Покинуть команду может испанский нападающий Фран Соль.

"Фран Соль может сменить клуб в ближайшее время. Ему нужна игровая практика, мы находимся в стадии переговорного процесса", – подтвердил Игорь Суркис.

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О Супряге, Цыганкове и Миколенко

Другие лидеры команды покидать "Динамо" не будут. Речь, в первую очередь, идет о Владиславе Супряге, которого активно "сватали" в итальянские клубы.

"Что касается Супряги, то я скажу четко: он не продается. Не слушайте Михайловича, агентов, полу-аферистов и других людей, не имеющих информации по этому вопросу. "Динамо" не получало официальных запросов ни по Супряге, ни по Миколенко, ни по Цыганкову. А если бы и получило, то я бы сделал все, чтобы сохранить Супрягу. Он нужен нам для решения серьезных задач", – подытожил Игорь Суркис.