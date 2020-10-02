Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників у Лізі чемпіонів. Їх матчі, а також ігри збірної України, відбудуться з глядачами. Помер легендарний нападник "Шахтаря" Сергій Ателькін. Такими були головні новини спорту в четвер, 1 жовтня

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів. Своїх суперників отримали донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Обидва клуби потрапили до так званих "груп" смерті, коли їм випали топ-команди Італії та Іспанії.

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При цьому що "Шахтар" міг сподіватися на певну поблажливість, адже йшов з другого кошика. Але з третього кошика в суперники "гірникам" випав "Інтер". Ця команди в минулому сезоні розгромила український клуб 5:0 у півфіналі Ліги Європи. Щодо інших суперників "Шахтар", то це іспанський "Реал" та німецька "Боруссія" (М).

"Динамо" ж доведеться помірятися силами з іспанською "Барселоною" та італійським "Ювентусом". А також з угорським "Ференцварошем", який тренує Сергій Ребров. Саме з цим легендарним нападником "Динамо" востаннє ставало чемпіоном України. Цікаве буде протистояння.

Міжнародні матчі з глядачами

Ці матчі Ліги чемпіонів в Україні можуть відбутися з глядачами. В УЄФА дозволили заповнювати стадіони на 30% від загальної кількості місць.

В Українській асоціації футболу вже заявили, що з вболівальниками на трибунах відбудуться і матчі збірної України – 10 жовтня проти Німеччини та 13 жовтня проти Іспанії.

Помер Сергій Ателькін

1 жовтня на 48-му році життя помер колишній нападник "Шахтаря" Сергій Ателькін. Причиною смерті стали проблеми з серцем.

Помер Сергій Ателькін у Львові. Він тут займався селекцією для гравців "Львова".

Матч Кубка України не відбувся через коронавірус

На 1 жовтня був запланований останній матч 1/16 фіналу кубка України між "ВПК-Агро" та "Олімпіком". Однак у складі господарів виявили коронавірус, тому гру скасували. Як визначиться учасник наступного раунду – поки невідомо.

Трансферна Сага "Динамо"

Київське "Динамо" оголосило про перепідписання контрактів з лідерами команди Миколою Шапаренком та Віталієм Миколенком. Обидва футболісти підписали з "Динамо" довгострокові контракти до 2025 року.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що клуб не планує продавати Владислава Супрягу, а також Віктора Циганкова та Віталія Миколенка. Натомість новий клуб шукають для Франа Соля.

Поповнити склад "Динамо" може румунський півзахисник Тудор Белуце. Кияни планують орендувати його в англійського "Брайтона".

Також до збірної України отримав виклик 18-літній захисник "Динамо" Ілля Забарний.

"Донбас" вийшов вперед у серії з "Дніпром" в півфіналі УХЛ

Відбувся п'ятий поєдинок у півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги між "Донбасом" та "Дніпром". В рамках цього матчу донеччани виграли з рахунком 4:1 та вдруге повели в серії до чотирьох перемог – 3:2.

Левандовський став найкращим футболістом сезону, Флік – тренером

УЄФА назвав переможців персональних нагород за підсумками сезону Ліги чемпіонів-2019/2020. Найкращим футболістом Європи було визнано футболіста "Баварії" Роберта Левандовського. Він же став і кращим нападником сезону.

У номінації "найкращий тренер" перемогу здобув наставник "Баварії" Хансі Флік. Фахівець очолив мюнхенців восени 2019 року.

Нагороди отримали ще два гравці "Баварії" – Мануель Нойєр став кращим воротарем, а Йозуа Кімміх – кращим захисником. "Розбив" мюнхенську компанію Кевін Де Брюйне – гравець "Манчестер Сіті" здобув нагороду кращого півзахисника.