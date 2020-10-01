УЕФА назвал победителей персональных наград по итогам сезона Лиги чемпионов-2019/2020. Лучшим футболистом Европы был признан футболист "Баварии" Роберт Левандовский.

Левандовский – лучший футболист

В голосовании за лучшего игрока Левандовский опередил партнера по команде Мануэля Нойера и хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает 24 канал.

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Левандовский в минувшем сезоне в 47 матчах забил 55 мячей и помог "Баварии" сделать "золотой хет-трик". Роберт с 15 голами стал лучшим снайпером Лиги чемпионов.

Флик – лучший тренер

В номинации "лучший тренер" победу одержал наставник "Баварии" Ханси Флик. Специалист возглавил мюнхенцев осенью 2019 года.

За короткий промежуток времени Флик успел выиграть с "Баварией" все возможные на данный момент трофеи: Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

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Победители других номинаций