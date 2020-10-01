Левандовский стал лучшим футболистом сезона, Флик – тренером
УЕФА назвал победителей персональных наград по итогам сезона Лиги чемпионов-2019/2020. Лучшим футболистом Европы был признан футболист "Баварии" Роберт Левандовский.
Левандовский – лучший футболист
В голосовании за лучшего игрока Левандовский опередил партнера по команде Мануэля Нойера и хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает 24 канал.
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Левандовский в минувшем сезоне в 47 матчах забил 55 мячей и помог "Баварии" сделать "золотой хет-трик". Роберт с 15 голами стал лучшим снайпером Лиги чемпионов.
Флик – лучший тренер
В номинации "лучший тренер" победу одержал наставник "Баварии" Ханси Флик. Специалист возглавил мюнхенцев осенью 2019 года.
За короткий промежуток времени Флик успел выиграть с "Баварией" все возможные на данный момент трофеи: Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.
Кстати: Остался один трофей: "Бавария" замахнулась на рекорд "Барселоны"
Победители других номинаций
- Лучший вратарь – Мануэль Нойер ("Бавария")
- Лучший защитник – Йозуа Киммих ("Бавария")
- Лучший полузащитник – Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити")
- Лучший нападающий – Роберт Левандовский ("Бавария")