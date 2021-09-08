Победа сборной Украины U-21, Свитолина не вышла в 1/2 US Open: новости спорта 7 сентября
Источник:24 канал
Во вторник, 7 сентября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.
Молодежная сборная Украины победила Армению в отборе на Евро-2023
Во вторник, 7 сентября, состоялся отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023 года, в котором сыграли сборные Украины и Армении. Игра в Ковалевке на поле стадиона "Колос" завершилась победой команды Руслана Ротаня – 2:1.
Смотрите также В двух шагах от титула: Ястремская вышла в полуфинал US Open в миксте
- Украинцы отрыли счет на 20-й минуте – Назаренко взорвался на фланге, из пределов штрафной отпасовал на Вьюнника, защитник вынес, но прямо на Крыськива, который метров с 10 отправил мяч в левый нижний угол.
- Гости сравняли счет в конце первого тайма. Галстян рикошетом от Сыча забросил мяч за спину Нещерет с линии штрафной.
- После перерыва такой счет не устроил Михаила Мудрика, и он снова вывел Украину вперед. Футболист Шахтера со штрафного положил мяч в левую девятку.
В итоге, команда Руслана Ротаня победила и во втором матче отбора на Евро-2023 и возглавила группу Н, обойдя даже мощных французов.
Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/4 Свитолина проиграла представительнице Канады Лейле Энни Фернандес– 3:6, 6:3, 5:7.
Матч продолжался 2 часа 27 минут. Свитолина 8 раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и использовала 4 из 6 брейк-пойнтов.
- Это был восьмой четвертьфинал Элины на турнирах Большого шлема и шестого поражения.
- В следующем раунде Фернандес сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№9 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).
Украина порвала Россию на чемпионате мира по гребле
Гребцы везут в Украину 5 наград с чемпионата мира среди юниоров и молодежи. Спортсмены переписали историю украинской гребли. Чемпионат мира проходил в португальском городке Монтемор-у-Велю.
Единственную золотую награду получила байдарка-четверка. Украина в составе Василия Смелки, Дмитрия Даниленко, Виталия Быстревского и Александра Зайцева показали феноменальный результат в заплыве на 500 метров. Первую часть заезда украинцы преодолели с третьим временем.
А вот финиш был просто невероятным. Украинские гребцы отдали все силы и на финише опередили соперников. Спортсмены переписали историю. Это первая золотая медаль в олимпийской байдарке-четверке в истории украинской гребли.
Результаты заезда байдарки-четверки на 500 метров
1. Украина – 1.24, 26
2. Польша – 1.24, 96
3. Россия – 1.25, 28
Полиция закрыла дело о расистских оскорблениях в сторону Беленюка
Полиция закрыла уголовное производство в отношении расистских оскорблений в адрес народного депутата и победителя Олимпиады-2020 Жана Беленюка.
За расследование дела взялась полиция. И даже открыла уголовное производство в тот же день по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). За такое правонарушителя грозило от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.
Однако меньше, чем через две недели, полиция закрыла производство. Сделали это на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса – "установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения". Никто такие действия полиции не обжаловал.
Нападение на Беленюка в центре Киева: что известно
- 13 августа Жан Беленюк опубликовал пост, в котором заявил, что в центре Киева неизвестные мужчины пытались спровоцировать его на конфликт, высказывая в его адрес расистские оскорбления.
- После огласки за расседлывание взялась полиция.
- В то же время на это дело обратил внимание даже президент Украины Владимир Зеленский. Как и депутаты от "Слуги народа".
- Слова поддержки Беленюк получил и от Министерства обороны. Ведь спортсмен является и офицером Вооруженных сил Украины. После победы на Олимпиаде-2020 он получил звание старший лейтенант, а также наградной пистолет.