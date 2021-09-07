Разрыв от украинских гребцов

Чемпионат мира в португальском городке Монтемор-у-Велю. Украинские гребцы завоевали 5 медалей (1 "золото", 3 "серебра", 1 "бронза").

Стоит узнать С Магучих и Геращенко: кто из украинских легкоатлетов вышел в финал Бриллиантовой лиги

Единственную золотую награду получила байдарка-четверка. Украина в составе Василия Смелки, Дмитрия Даниленко, Виталия Быстревского и Александра Зайцева показали феноменальный результат в заплыве на 500 метров. Первую часть заезда украинцы преодолели с третьим временем.



Победная украинская четверка / Фото facebook.com/Fpcanoagem

А вот финиш был просто невероятным. Украинские гребцы отдали все силы и на финише опередили соперников. Спортсмены переписали историю. Это первая золотая медаль в олимпийской байдарке-четверке в истории украинской гребли.

Победный результат Украины – 1.24, 26.

Результаты заезда байдарки-четверки на 500 метров

1. Украина – 1.24, 26

2. Польша – 1.24, 96

3. Россия – 1.25, 28

Украинские гребцы показали лучший результат на таком уровне соревнований с 2016 года.

Победный заезд украинцев: видео