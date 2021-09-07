Разрыв от украинских гребцов
Чемпионат мира в португальском городке Монтемор-у-Велю. Украинские гребцы завоевали 5 медалей (1 "золото", 3 "серебра", 1 "бронза").
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Единственную золотую награду получила байдарка-четверка. Украина в составе Василия Смелки, Дмитрия Даниленко, Виталия Быстревского и Александра Зайцева показали феноменальный результат в заплыве на 500 метров. Первую часть заезда украинцы преодолели с третьим временем.
Победная украинская четверка / Фото facebook.com/Fpcanoagem
А вот финиш был просто невероятным. Украинские гребцы отдали все силы и на финише опередили соперников. Спортсмены переписали историю. Это первая золотая медаль в олимпийской байдарке-четверке в истории украинской гребли.
Результаты заезда байдарки-четверки на 500 метров
- 1. Украина – 1.24, 26
- 2. Польша – 1.24, 96
- 3. Россия – 1.25, 28
Победный заезд украинцев: видео