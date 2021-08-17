Беленюк получил звание "старший лейтенант"
Министр обороны Украины Андрей Таран лично поздравил Беленюка с победой в Токио. Таран 17 августа наградил борца во время встречи с призерами Олимпиады.
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Министр поздравил Беленюка с получением воинского звания "старший лейтенант". Также он наградил Жана огнестрельным оружием – пистолетом Макарова.
Заметим, что 16 августа Беленюка наградил Президент Украины Владимир Зеленский. Жан получил орден "За заслуги" I степени.
Беленюк – олимпийский чемпион
- На Олимпиаде-2020 Жан Беленюк получил золотую награду. Таким образом, Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе.
- После победы украинский спортсмен эффектно станцевал гопак, держа в руках флаг Украины.
- В 2016 году на Олимпийских играх Беленюк получил "серебро". Жан – двукратный чемпион мира.