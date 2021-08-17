Беленюк получил звание "старший лейтенант"

Министр обороны Украины Андрей Таран лично поздравил Беленюка с победой в Токио. Таран 17 августа наградил борца во время встречи с призерами Олимпиады.

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Министр поздравил Беленюка с получением воинского звания "старший лейтенант". Также он наградил Жана огнестрельным оружием – пистолетом Макарова.

Заметим, что 16 августа Беленюка наградил Президент Украины Владимир Зеленский. Жан получил орден "За заслуги" I степени.

Беленюк – олимпийский чемпион