Украина U-21 – Армения U-21 2:1

Голы: Криськив, 20, Мудрик, 62 – Галстян, 45+4

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Для нашей молодежной сборной этот поединок стал уже вторым в отборе – недавно подопечные Ротаня победили на выезде Сербию (1:0), голом отметился игрок Металлиста 1925 года Дмитрий Крыськив. Поэтому настрой на игру с армянами был оптимистичен, тем более, что игра происходила дома.

Сборная Армении успела провести уже два матча, причем с симметричными результатами – сначала уступила, похоже, "темной лошадке нашей группы – сборной Фарерских островов (0:2) на выезде, а затем с тем же счетом отомстила дома "островитянам".

Украинцы отрыли счет на 20-й минуте – Назаренко взорвался на фланге, из пределов штрафной отпасовал на Вьюнника, защитник вынес, но прямо на Крыськива, который метров с 10 отправил мяч в левый нижний угол.

Видео гола Крыськива

Гости сравняли счет в конце первого тайма. Галстян рикошетом от Сыча забросил мяч за спину Нещерет с линии штрафной.

Видео гола Галстяна

После перерыва такой счет не устроил Михаила Мудрика, и он снова вывел Украину вперед. Футболист Шахтера со штрафного положил мяч в левую девятку.

Видео гола Мудрика

В итоге, команда Руслана Ротаня победила и во втором матче отбора на Евро-2023 и возглавила группу Н, обойдя даже мощных французов.

Украина U-21 – Армения U-21 видеообзор