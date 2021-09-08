Молодежная сборная Украины победила Армению в отборе на Евро-2023

Во вторник, 7 сентября, состоялся отборочный поединок к молодежному чемпионату Европы 2023 года, в котором сыграли сборные Украины и Армении. Игра в Ковалевке на поле стадиона "Колос" завершилась победой команды Руслана Ротаня – 2:1.

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Украинцы отрыли счет на 20-й минуте – Назаренко взорвался на фланге, из пределов штрафной отпасовал на Вьюнника, защитник вынес, но прямо на Крыськива, который метров с 10 отправил мяч в левый нижний угол.

Гости сравняли счет в конце первого тайма. Галстян рикошетом от Сыча забросил мяч за спину Нещерет с линии штрафной.

После перерыва такой счет не устроил Михаила Мудрика, и он снова вывел Украину вперед. Футболист Шахтера со штрафного положил мяч в левую девятку.

В итоге, команда Руслана Ротаня победила и во втором матче отбора на Евро-2023 и возглавила группу Н, обойдя даже мощных французов.

Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/4 Свитолина проиграла представительнице Канады Лейле Энни Фернандес– 3:6, 6:3, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Свитолина 8 раз подала на вылет, допустила три двойные ошибки и использовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

Это был восьмой четвертьфинал Элины на турнирах Большого шлема и шестого поражения.

В следующем раунде Фернандес сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии (№9 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№2 WTA).

Украина порвала Россию на чемпионате мира по гребле

Гребцы везут в Украину 5 наград с чемпионата мира среди юниоров и молодежи. Спортсмены переписали историю украинской гребли. Чемпионат мира проходил в португальском городке Монтемор-у-Велю.

Единственную золотую награду получила байдарка-четверка. Украина в составе Василия Смелки, Дмитрия Даниленко, Виталия Быстревского и Александра Зайцева показали феноменальный результат в заплыве на 500 метров. Первую часть заезда украинцы преодолели с третьим временем.

А вот финиш был просто невероятным. Украинские гребцы отдали все силы и на финише опередили соперников. Спортсмены переписали историю. Это первая золотая медаль в олимпийской байдарке-четверке в истории украинской гребли.

Результаты заезда байдарки-четверки на 500 метров

1. Украина – 1.24, 26

2. Польша – 1.24, 96

3. Россия – 1.25, 28

Полиция закрыла дело о расистских оскорблениях в сторону Беленюка

Полиция закрыла уголовное производство в отношении расистских оскорблений в адрес народного депутата и победителя Олимпиады-2020 Жана Беленюка.

За расследование дела взялась полиция. И даже открыла уголовное производство в тот же день по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). За такое правонарушителя грозило от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

Однако меньше, чем через две недели, полиция закрыла производство. Сделали это на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса – "установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения". Никто такие действия полиции не обжаловал.

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