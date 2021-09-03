В 1/16 финала выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков 2021/22).
Смотрите также Динамо – аутсайдер, а Шахтер – андердог: шансы у украинских клубов выйти из группы Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки
- Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Львов (Львов)
- Альянс (Липовая Долина) – Минай (Ужгород)
- Николаев (Николаев) – Рух (Львов)
- Волынь (Луцк) – Мариуполь (Мариуполь)
- Эпицентр (Дунаевцы) – Металлист 1925
- ВПК-Агро (Вишневое) – Днепр-1 (Днепр)
- Металлист (Харьков) – Десна (Чернигов)
- Таврия (Симферополь) – Александрия (Александрия)
- Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Черноморец (Одесса)
- Оболонь (Киев) – Верес (Ровно)
- ЛНЗ (Черкассы) – Ингулец (Петрово)
В 1/8 финала к 11 победителям 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках 2021/2022 – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла. Базовый день проведения матчей – 27 октября.