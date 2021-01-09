Футболист сборной Украины Виктор Коваленко покинет Шахтер, а в Оберхофе стартовал 5-й этап Кубка мира по биатлону. Обзор главных новостей спорта за 8 января – читайте в дайджесте Спорт 24.

Коваленко покидает Шахтер

Футболист сборной Украины Виктор Коваленко близок, чтобы покинуть донецкий Шахтер. Коваленко может стать одноклубником Руслана Малиновского в Аталанте. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

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Сообщается, что Виктор Коваленко согласовал с итальянским клубом предварительный контракт сроком на 5 лет. Сейчас открыт только вопрос, когда Коваленко покинет Шахтер.

Как известно, его контракт с Шахтером подходит к концу 30 июня 2021 года. Следовательно, уже сейчас он может договориться о бесплатном переходе летом.

Однако существует вероятность, что Коваленко поедет в Бергамо зимой-2021 за компенсацию.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Воспитанник Шахтера в сезоне-2020/2021 провел 11 матчей за "горняков" и забил 4 гола. Всего за клуб провел 200 поединков, в которых 32 раза отмечался в воротах соперников.

Результаты Кубка мира по биатлону

В немецком Оберхофе 8 января восстановился биатлонный сезон-2020/2021. Первой гонкой 2021 года стали мужской и женский спринты.

Женскую гонку выиграла норвежка Тириль Экхофф. Второе время продемонстрировала шведка Ханна Еберг. Третье место с одним промахом заняла Лиза-Тереза Хаузер из Австрии.

Лучше всего из украинок в спринте выступила Юлия Джима. Она финишировала 10-й. Идентичное время с Джимой (1:09.9) продемонстрировала француженка Анаис Шевалье-Буше.

Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Ханна Эберг (Швеция)

3. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия)

...

10. Юлия Джима (Украина) / Анаис Шевалье-Буше (Франция)

32. Дарья Блашко

53. Елена Пидгрушная

62. Екатерина Бех

92. Анастасия Меркушина

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В мужской гонке также равных не было норвежцам, которые оккупировали подиум. Победу одержал лидер общего зачета Йоханнес Бё. Второе место занял его старший брат Тарьей Бё.

Младший земляк братьев Бё – Стурла Лагрейд получил "бронзу". Лучшим из украинцев оказался Артем Прима, который финишировал только 30-м.

В итоге призовые места в очередной раз заняли трое норвежцев.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Тарьей Бё (Норвегия)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия)

...

30. Артем Прима (Украина)

53. Дмитрий Пидручный

69. Антон Тищенко

73. Руслан Ткаленко

86. Тарас Лесюк

Беленюк впервые с 2019 едет на соревнования

Украинский борец Жан Беленюк впервые с 2019 года поедет на соревнования. Беленюк, который одновременно является народным депутатом Украины, выступит на гран-при.

16-17 января в Загребе (Хорватия) пройдут соревнования Grand Prix Zagreb Open 2021 по греко-римской борьбе.

В состав команды впервые с сентября 2019-го года попал серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира Жан Беленюк.

Состав сборной Украины на Grand Prix Zagreb Open 2021