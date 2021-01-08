В немецком Оберхофе 8 января восстановился биатлонный сезон 2020/2021. В рамках 5-го этапа Кубка мира состоялся женский спринт.

Уверенно первую гонку 2021 года выиграла норвежка Тириль Экхофф. Она удачно отработала на двух рубежах и была быстра ходом. Об этом сообщает 24 канал.

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Второе время продемонстрировал шведка Ханна Эберг. Она с чистой стрельбой проиграла Экхофф почти 30 секунд. Третье место с одним промахом заняла Лиза Тереза ​​Хаузер из Австрии.

Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Ханна Эберг (Швеция)

3. Лиза Тереза ​​Хаузер (Австрия)

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10. Юлия Джима (Украина) / Анаис Шевалье-Буше (Франция)

32. Дарья Блашко

53. Елена Пидгрушная

62. Екатерина Бех

92. Анастасия Меркушина

Как выступили украинки

Лучшей из украинок в спринте выступила Юлия Джима. Украинка допустила один промах, который потенциально стоил ей борьбы за самые высокие места. В итоге Джима – десятая.

Что интересно, идентичное время с Джимой (1:09.9) продемонстрировала француженка Анаис Шевалье-Буше. Они и разделили десятое место.

Удачно отработала на двух огневых рубежах Дарья Блашко – 10 точных выстрелов. Однако ходом Блашко была далеко не самой быстрой, поэтому только 33-я.

Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная настреляла три промаха и заняла 53-е место. Впервые в сезоне на Кубок мира приехала Екатерина Бех. Она с двумя штрафными кругами только 62-я.

Хуже всего с украинок выступила Анастасия Меркушина. Она пробежала аж четыре штрафных круга – 92-е время.