Джима поделила десятое место спринта в Оберхофе, Тириль Экхофф выиграла первую гонку 2021 года
В немецком Оберхофе 8 января восстановился биатлонный сезон 2020/2021. В рамках 5-го этапа Кубка мира состоялся женский спринт.
Уверенно первую гонку 2021 года выиграла норвежка Тириль Экхофф. Она удачно отработала на двух рубежах и была быстра ходом. Об этом сообщает 24 канал.
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Второе время продемонстрировал шведка Ханна Эберг. Она с чистой стрельбой проиграла Экхофф почти 30 секунд. Третье место с одним промахом заняла Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Результаты гонки
1. Тириль Экхофф (Норвегия)
2. Ханна Эберг (Швеция)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
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10. Юлия Джима (Украина) / Анаис Шевалье-Буше (Франция)
32. Дарья Блашко
53. Елена Пидгрушная
62. Екатерина Бех
92. Анастасия Меркушина
Как выступили украинки
Лучшей из украинок в спринте выступила Юлия Джима. Украинка допустила один промах, который потенциально стоил ей борьбы за самые высокие места. В итоге Джима – десятая.
Что интересно, идентичное время с Джимой (1:09.9) продемонстрировала француженка Анаис Шевалье-Буше. Они и разделили десятое место.
Удачно отработала на двух огневых рубежах Дарья Блашко – 10 точных выстрелов. Однако ходом Блашко была далеко не самой быстрой, поэтому только 33-я.
Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная настреляла три промаха и заняла 53-е место. Впервые в сезоне на Кубок мира приехала Екатерина Бех. Она с двумя штрафными кругами только 62-я.
Хуже всего с украинок выступила Анастасия Меркушина. Она пробежала аж четыре штрафных круга – 92-е время.
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