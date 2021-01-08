С 16-17 января Загреб (Хорватия) примет соревнования Grand Prix Zagreb Open 2021 по греко-римской борьбе, среди которых будут и украинские спортсмены. Впервые с 2019-го года участие в турнире примет самый титулованный борец Украины Жан Беленюк.

Новый сезон для украинской сборной как раз начнется в столице Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба ФГРБУ.

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В состав команды впервые с сентября 2019-го года попал серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира Жан Беленюк.

Состав сборной Украины на Grand Prix Zagreb Open 2021

72 килограмм – Парвиз Насибов

77 килограммов – Владимир Яковлев, Ясаф Зейналов, Эльмар Нуралиев

82 килограмм – Ярослав Фильчаков

87 килограммов – Жан Беленюк

97 килограммов – Владлен Козлюк, Зелимхан Дзигасов

130 килограммов – Александр Чернецкий, Николай Кучмий

Добавим, что 9 июня 2019-го года Жан был объявлен кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", № 10 в списке. Беспартийный. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта в Верховной Раде Украины IX созыва (с 29 августа 2019-го года).

Достижения Жана Беленюка: кратко

В течение 2007/08 годов становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы среди кадетов. Именно на этих соревнованиях впервые громко заявил о себе в мире.

Завоевывал "серебро" и "бронзу" чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011). Также в 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров. Через два года взобрался на третью ступень пьедестала на Универсиаде (2013).

Его карьера стремительно прогрессировала. Жан превратился в настоящего лидера в греко-римской борьбе. В 2015 году в Баку одержал серебряную медаль Европейских игр, а через четыре года в Минске уже достиг поставленной цели – "золото" в копилке украинца (2019 год).

Самым памятным для Беленюка навсегда будет 2016 год, а точнее "серебро" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Дважды становился чемпионом мира в 2015 и 2019 годах. Однажды занимал вторую и третью ступеньку пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно. Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).