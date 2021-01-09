Футболіст збірної України Віктор Коваленко покине Шахтар, а в Оберхофі стартував 5-й етап Кубка світу з біатлону. Огляд головних новин спорту за 8 січня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Коваленко покидає Шахтар

Футболіст збірної України Віктор Коваленко близький, щоб покинути донецький Шахтар. Коваленко може стати одноклубником Руслана Маліновського в Аталанті. Про це повідомляє "ТаТоТаке".

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Повідомляється, що Віктор Коваленко узгодив з італійським клубом попередній контракт терміном на 5 років. Наразі відкрите тільки питання, коли Коваленко покине Шахтар.

Як відомо, його контракт з Шахтарем добігає кінця 30 червня 2021 року. Відтак, уже зараз він може домовитися про безкоштовний перехід влітку.

Однак існує ймовірність, що Коваленко поїде у Бергамо взимку-2021 за компенсацію.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро. Вихованець Шахтаря у сезоні-2020/2021 провів 11 матчів за "гірників" та забив 4 голи. Загалом за клуб провів 200 поєдинків, у яких 32 рази відзначався у воротах суперників.

Результати Кубка світу з біатлону

У німецькому Оберхофі 8 січня відновився біатлонний сезон-2020/2021. Першою гонкою 2021 року стали чоловічий та жіночий спринти.

Жіночку гонку виграла норвежка Тіріль Екхофф. Другий час продемонструвала шведка Ханна Еберг. Третє місце з одним промахом посіла Ліза-Тереза Хаузер з Австрії.

Найкраще з українок у спринті виступила Юлія Джима. Вона фінішувала 10-ю. Ідентичний час з Джимою (1:09.9) продемонструвала француженка Анаїс Шевальє-Буше.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Ханна Еберг (Швеція)

3. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)

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10. Юлія Джима (Україна) / Анаїс Шевальє-Буше (Франція)

32. Дар'я Блашко

53. Олена Підгрушна

62. Катерина Бех

92. Анастасія Меркушина

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У чоловічій гонці також рівних не було норвежцям, які окупували подіум. Перемогу здобув лідер загального заліку Йоганнес Бьо. Друге місце посів його старший брат Тар'єй Бьо.

Молодший земляк братів Бьо – Стурла Лагрейд здобув "бронзу". Найкращим з українців виявився Артем Прима, який фінішував тільки 30-м.

У підсумку призові місця вкотре посіли троє норвежців.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Тар'єй Бьо (Норвегія)

3. Стурла Лагрейд (Норвегія)

...

30. Артем Прима (Україна)

53. Дмитро Підручний

69. Антон Тищенко

73. Руслан Ткаленко

86. Тарас Лесюк

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