Вслед за женщинами на старт спринтерской гонки 5-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) вышли мужчины. В пятницу, 8 января, первую гонку 2021 года среди мужчин выиграл норвежец Йоханнес Бе.

Лидер общего зачета Бе допустил один промах на двух огневых рубежах. Несмотря на штрафной круг, ему удалось выиграть спринт благодаря хорошей скорости. Об этом сообщает 24 канал.

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"Золото" у Бе чуть не отобрал его старший брат Тарьей Бе. Он с чистой стрельбой проиграл младшему брату 10 секунд.

Младший земляк братьев Бе – Стурла Лагрейд – получил "бронзу". Сенсация сезона-2020/2021 чисто отработал на двух огневых рубежах. Однако Лагрейд был медленнее братьев Бе.

В итоге призовые места в очередной раз заняли трое норвежцев.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Тарьей Бе (Норвегия)

3. Стурла Лагрейд (Норвегия)

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30. Артем Прима (Украина)

53. Дмитрий Пидручный

69. Антон Тищенко

73. Руслан Ткаленко

88. Тарас Лесюк

Как выступили украинцы

Украинские биатлонисты провалили первую гонку 2021 года. Лучшее время продемонстрировал Артем Прима. Он с одним кругом штрафа финишировал лишь 30-м.

Дмитрий Пидручный провалил первую стрельбу, после которой пошел на 4 штрафных круга. Это отбросило Дмитрия на 53-е место. Артем Тищенко пробежал один штрафной круг – 69-е место.

В пассиве Руслана Ткаленко и Тараса Лесюка – два и три штрафных круга соответственно. Руслан финишировал 73-м, а Тарас – 88-м.