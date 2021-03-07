В субботу, 6 марта, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Юлия Джима завоевала "серебро" спринта по биатлону в Нове-Место

В субботу, 6 марта, в чешском Нове-Место женским спринтом продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. Юлия Джима стала второй, уступив лишь норвежке Тириль Экхофф.

Как это было Как Юлия Джима выиграла "серебро" на этапе Кубка мира: появилось видео

Норвежка Экхофф в очередной раз продемонстрировала, что является одной из лучших биатлонисток мира. Норвежка однажды промахнулась на "лежке", а вот ее стрельба стоя была безупречной. Хотя представительница Норвегии несколько затянула последний выстрел, но попала.

Юлия Джима уже с первого огневого рубежа была вблизи лидеров, а уже после "стойки" захватила лидерство. Однако опытная украинка не долго была на вершине, ее опередила Экхофф. Тройку лидеров замкнула итальянка Лиза Витоцци, идеально прошедшая две стрельбы.

Результаты гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0) 18: 48.4

2. Юлия Джима (Украина) (0 + 0) + 9.3

3. Лиза Витоцци (Италия) (0 + 0) + 15.0

…

​16. Дарья Блашко (Украина)

22. Анастасия Меркушина

34. Елена Пидгрушная

40. Валя Семеренко

Шахтер благодаря отмененному голу победил Олимпик

6 марта Олимпик на своем поле принимал Шахтер в матче 17 тура УПЛ. Победителем противостояния стали подопечные Луиша Каштру – 0: 1.

Горняки вышли вперед в середине первого тайма усилиями Додо. Олимпик отыгрался до перерыва, но главный арбитр встречи Юрий Иванов принял не самое однозначное решение и отменил гол команды Юрия Калитвинцева, воспользовавшись системой VAR.

После перерыва команды голов не забивали. Отметим, что в концовке поединка Олимпик остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Руслан Бабенко.

Шахтер занимает второе место в УПЛ, уступая Динамо одно очко. "Бело-синие" 7 марта сыграют против Миная. Олимпик потерпел четвертое поражение подряд и идет на восьмой позиции.

Украина обыграла Израиль в Кубке Дэвиса

Состоялись заключительные матчи в рамках командной встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля. По итогам второго игрового дня Украине удалось одержать победу.

Парный матч открыл второй игровой день. На этот матч были заявлены Сергей Стаховский и Денис Молчанов. К сожалению, украинцы проиграли Йонатану Эрлиху и Даниэлю Цукерману– 4:6, 6:4, 3:6.

Впоследствии Илья Марченко выиграл одиночную встречу. Украинец уверенно переиграл первого номера израильтян Едана Лешем – 6:3, 6:2.

Решающий матч дня состоялся между Сергеем Стаховским и Ишаем Олиэлем, где украинец уверенно взял верх – 6:4, 6:2.​