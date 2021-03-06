Магучих, Левченко и Геращенко вышли в финал чемпионата Европы по легкой атлетике
Все украинские представительницы в прыжках в высоту поборются за медали чемпионата Европы по легкой атлетике. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко без проблем вышли в финальную стадию, а вот Юлии Левченко пришлось приложить максимум усилий.
Источник:24 канал
В пятницу, 5 марта, украинские прыгуньи в высоту впервые вышли в сектор на чемпионате Европы в польском городе Торунь.
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Удачная квалификация
В вечерней программе в квалификации боролись сразу три украинки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
По регламенту соревнований для того, чтобы отобраться в финал турнира, необходимо было покорить планку на высоте 1,94 метра или попасть в топ-8 лучших. Из 17 легкоатлеток только восьмерым удалось выйти в финальный этап. Все прыгуньи взяли планку на высоте 1,91 метра. Однако проблемы возникли почти у всех.
Только Магучих, Геращенко и итальянка Алессия Трост справились с первой попытки с этой планкой. Другим спортсменкам это удалось не сразу. В этот список вошла и Левченко, которая лишь с третьего прыжка покорила 1,91 метра.
- Магучих – лидер мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Лучшим результатом сезона украинки является 2,06 метра – один из лучших прыжков в высоту в истории на соревнованиях в помещении.
Кто вышел в финал по прыжкам в высоту
- Ирина Геращенко (Украина)
- Ярослава Магучих (Украина)
- Алессия Трост (Италия)
- Даниэла Станчу (Румыния)
- Мария Вукович (Черногория)
- Элла Юннила (Финляндия)
- Юлия Левченко (Украина)
- Эмили Бортвик (Великобритания)
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