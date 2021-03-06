Все украинские представительницы в прыжках в высоту поборются за медали чемпионата Европы по легкой атлетике. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко без проблем вышли в финальную стадию, а вот Юлии Левченко пришлось приложить максимум усилий.

В пятницу, 5 марта, украинские прыгуньи в высоту впервые вышли в сектор на чемпионате Европы в польском городе Торунь.

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Удачная квалификация

В вечерней программе в квалификации боролись сразу три украинки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

По регламенту соревнований для того, чтобы отобраться в финал турнира, необходимо было покорить планку на высоте 1,94 метра или попасть в топ-8 лучших. Из 17 легкоатлеток только восьмерым удалось выйти в финальный этап. Все прыгуньи взяли планку на высоте 1,91 метра. Однако проблемы возникли почти у всех.

Только Магучих, Геращенко и итальянка Алессия Трост справились с первой попытки с этой планкой. Другим спортсменкам это удалось не сразу. В этот список вошла и Левченко, которая лишь с третьего прыжка покорила 1,91 метра.

Магучих – лидер мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Лучшим результатом сезона украинки является 2,06 метра – один из лучших прыжков в высоту в истории на соревнованиях в помещении.

Кто вышел в финал по прыжкам в высоту

Ирина Геращенко (Украина) Ярослава Магучих (Украина) Алессия Трост (Италия) Даниэла Станчу (Румыния) Мария Вукович (Черногория) Элла Юннила (Финляндия) Юлия Левченко (Украина) Эмили Бортвик (Великобритания)

Финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту состоится 7 марта в 18:20.