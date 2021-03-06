В субботу, 6 марта, парный матч открыл второй игровой день Кубка Дэвиса в противостоянии Украины и Израиля. На этот матч были заявлены Сергей Стаховский и Денис Молчанов.

К сожалению, украинцы проиграли Йонатану Эрлиху и Даниэлю Цукерману – 4:6, 6:4, 3:6. Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу Израиля. Смотрите также Цуренко без проблем разбила Буксу в первом круге в ОАЭ Украина – Израиль 1:2 Днем ранее, 5 марта, состоялись два матча противостояния Украина – Израиль. Илья Марченко одержал победу над Даниэлем Цукерманом, а Сергей Стаховский уступил Эдану Лашему. Расписание матчей второго игрового дня Сергей Стаховский/Денис Молчанов – Йонатан Эрли /Даниэль Цукерман 4:6, 6:4, 3:6

Илья Марченко – Эдан Лешем

Сергей Стаховский – Даниэль Цукерман