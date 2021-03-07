У суботу, 6 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Юлія Джима здобула "срібло" спринту з біатлону у Нове-Мєсто

У суботу, 6 березня, у чеському Нове-Мєсто жіночим спринтом продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Юлія Джима стала другою, поступившись лише норвежці Тіріль Екхофф.

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Норвежка Екхофф вкотре продемонструвала, що є однією з найкращих біатлоністок світу. Норвежка одного разу схибила на "лежці", а от її стрільба стояче була бездоганною. Хоча представниця Норвегії дещо відклала останній постріл, але влучила.

Юлія Джима вже з першого вогневого рубежу була поблизу лідерів, а вже після "стійки" захопила лідерство. Однак досвідчена українка не довго була на вершині, її випередила Екхофф. Трійку лідерок замкнула італійка Ліза Вітоцці, яка ідеально пройшла дві стрільби.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія) (1+0) 18:48.4

2. Юлія Джима (Україна) (0+0) +9.3

3. Ліза Вітоцці (Італія) (0+0) +15.0

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​16. Дарія Блашко (Україна)

22. Анастасія Меркушина

34. Олена Підгрушна

40. Валя Семеренко

Шахтар завдяки скасованому голу переміг Олімпік

6 березня Олімпік на власному полі приймав Шахтар у матчі 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.

Гірники вийшли вперед у середині першого тайму зусиллями Додо. Олімпік відігрався до перерви, але головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв не саме однозначне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.

Після перерви команди голів не забивали. Відзначимо, що в кінцівці поєдинку Олімпік залишився в меншості – другу жовту картку отримав Руслан Бабенко.

Шахтар займає друге місце в УПЛ, поступаючись Динамо одне очко. "Біло-сині" 7 березня зіграють проти Миная. Олімпік зазнав четвертої поразки поспіль і йде на восьмій позиції.

Україна обіграла Ізраїль в Кубку Девіса

Відбулися заключні матчі в рамках командної зустрічі Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Ізраїлю. За підсумками другого ігрового дня Україні вдалося здобути перемогу.

Парний матч відкрив другий ігровий день. На цей матч були заявлені Сергій Стаховський і Денис Молчанов. На жаль, українці програли Йонатану Ерліху і Даніелю Цукерману – 4:6, 6:4, 3:6 .

. Згодом Ілля Марченко виграв одиночну зустріч. Українець впевнено переграв першого номера ізраїльтян Едана Лешем – 6:3, 6:2 .

. Вирішальний матч дня відбувся між Сергієм Стаховським та Ішаєм Оліелем, де українець впевнено взяв верх – 6:4, 6:2.

Марина Бех-Романчук – чемпіонка Європи зі стрибків у довжину

Досвідчена легкоатлетка нервово розпочала змагання з двох спроб із заступами. Однак далі зібралась із силами та за чотири наступні спроби змогла показати результат 6.92. Ця довжина є найкращим показником серед усіх стрибунок у цьому сезоні.

Цікаво Магучіх, Левченко та Геращенко вийшли у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики

Марина Бех-Романчук перевершила результат Малайки Міхамбо на 4 сантиметри – 6.88 у німкені. Українці нарешті вдалось перемогти легкоатлетку з Німеччини. Бех-Романчук – чемпіонка Європи у Торуні (Польща) 2021 року. Це перша нагорода для України на цих провідних змаганнях.