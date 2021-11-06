В сети "слили" информацию о победителе "Золотого мяча-2021"

Представители журнала France Football, который ежегодно вручает "Золотой мяч", уже сообщили Лионелю Месси, что в 2021 году он вновь стал обладателем награды.

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Если источник дает правдивую информацию, то Месси выиграл голосование среди журналистов. Его главными оппонентами считаются Роберт Левандовский из Баварии и Карим Бензема из Реала.

65-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября.

Что известно о Месси сейчас

34-летний аргентинец в летнее трансферное окно перешел из Барселоны, за которую выступал всю карьеру в ПСЖ. В составе французского клуба Месси уже успел провести восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Сейчас футболист находится на родине, где восстанавливается после травмы, а также готовится к играм национальной команды в отборе на чемпионат мира-2022.

Борчихи из Украины разорвали чемпионат мира в Сербии

На чемпионате мира U-23 по борьбе украинские борчихи получили еще 5 наград.

Во всех схватках украинки получили награды – три чемпионки мира, еще одно "серебро" и одна "бронза". Всего в активе украинской женской сборной 7 медалей – 3 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы".

Украина после победы Зари не приблизилась к России

Луганская Заря стала единственной из украинских команд, которая принесла Украине очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Отставание от России сохранилось.

Шахтер на выезде проиграл "Королевскому клубу" – 2:1. А команда Мирчи Луческу обидно дома проиграла каталонцам со счетом 0:1.

Только луганская Заря порадовала украинских поклонников футбола. Подопечные Виктора Скрипника праздновали победу над Софиевским ЦСКА со счетом 2:0. Победные голы забивали Шахаб Захеди и Аллахьяр Сайядманеш.

Это вторая подряд победа луганчан в Лиге конференций. Первая как раз была в предыдущем туре над тем же соперником из Болгарии (0:1).

В таблице коэффициентов УЕФА ситуация Украины не претерпела существенных изменений – 31.400. Наша страна ведет борьбу за место в топ-10, ближайшим конкурентом является Россия. После этой еврокубковой недели отставание Украины от соперника, который идет 10-м, сохранилось.

Заря принесла в копилку Украины 0.400 балла. В таблице Россия имеет 32.082 очков. Российские клубы набрали 0.400 балла – Локомотив и Спартак расписали выездные мировые 1:1 с Галатасараем и Лестером соответственно.

Напомним! Место в топ-10 позволит выставить чемпиона страны прямо в групповой раунд Лиги чемпионов

УАФ объявила о продлении контракта с Лучано Луче

Украинская ассоциация футбола сообщила о продлении контракта с главой Комитета арбитров Лучано Лучи. Срок соглашения пока неизвестен.

В пресс-службе УАФ отмечают, что под руководством Лучано Луче в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначения на международные матчи.