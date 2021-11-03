Реал – Шахтар 2:1

Голи: Бензема, 14, 61 – Фернанду, 39

К слову Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

До этого матча история противостояний между этими клубами насчитывала 5 матчей. В трех из них победу праздновал "Королевский клуб", в двух других встречах победителями выходили дончане. Шахтер хорошо знает, как побеждать "сливочных" на их поле в Мадриде.

В октябре 2020 года донецкий клуб вырвал выездную победу в Лиге чемпионов со счетом 2:3. Тогда за "горняков" отличились Тете, Манор Соломон, еще одно взятие ворот мадридцев в пассиве защитника Реала Варана, который отметился автоголом.

На старте матча "сливочные" шокировали "горняков" супермоментом. Центр защиты позволил Модричу после стенки с Васкесом пройти к линии вратарской и пробить без помех – Трубин каким-то образом отбил.

Однако, уже на 10-й минуте Шахтер был очень близок к первому голу в этой лигочемпионской кампании. Каземиро и Алаба дали пробить Патрику с правой по своим воротам – Алан хлопнул в самый уголок и попал в штангу.

Реал вышел вперед благодаря голу капитана Бенземы на 14-й минуте. Марлон грубо ошибся, далеко отпустив мяч в своей штрафной после паса Трубина, его обокрал Винисиус и слева выкатил на пустые ворота Бенземі.

К счастью для украинских болельщиков, Шахтер сравнял счет еще до перерыва. Автором гола на 39-й минуте стал Фернандо. Матвиенко забросил в штрафную Реала, Алан Патрик справа грудью сбросил на Фернандо, который с 10 метров пульнул под перекладину.

После перерыва Реал снова вышел вперед, и снова благодаря Бенземе. Очень красивая атака Реала закончилась ударом капитана с 10 метров в угол ворот. Удару предшествовала классная перепасовка Васкеса, Каземиро и Винисиуса.

На 75-й минуте Степаненко метров с 20 пробил левой ногой над правой девяткой. Реал с ответом не замедлил, когда Бензема обработал заброс грудью, подправил плечом, развернулся и всадил в ближнюю девятку – чуть не попал.

В конце матча Судаков и Дентиньо дважды дергали левый фланг обороны Реала – Георгий пробил в створ штрафной. Куртуа отбил перед собой и добить было некому.

В итоге, Шахтер потерпел третье поражение в Лиге чемпионов, и фактически потерял шансы на выход из группы. Далее "горнякам" нужно бороться за 3 место для выхода в плей-офф Лиги Европы.

Реал – Шахтер видеообзор матча