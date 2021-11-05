Об этом сообщает издание RTP. Форвард уже дал традиционное интервью журналу France Football.

К слову Левандовский или Месси: кто выиграет "Золотой мяч" – прогноз 65 церемонии France Football

Если источник дает правдивую информацию, Месси выиграл голосование среди журналистов. Его главными оппонентами считаются Роберт Левандовский из Баварии и Карим Бензем из Реала.

65-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября.

Что известно о Месси сейчас