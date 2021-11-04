Его имя Никола Риццоли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил известный журналист Константин Андриюк.

Смотрите также СМИ раскрыли детали состояния Лучано Лучи после жуткого ДТП

Похоже, травма в ДТП для Лучано Лучи не позволяет ему полноценно продолжать работу в должности председателя Комитета арбитров Украины.

Поэтому в дальнейшем ожидайте на этом посту нового, свеженького итальянца – Николу Рицолли. До конца года должны представить его на этом посту. Итальянская арбитражно-управляющая династия в украинском футболе продолжается", – написал Андриюк.

Кто такой Никола Риццоли

Риццоли был одним из самых авторитетных арбитров Европы за последнее десятилетие. Итальянцу доверяли финал ЛЧ 2012/13 между Баварией и Боруссией, а также финал ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной.

Карьеру рефери завершил в 2017 году, после чего руководил судейским корпусом на родине.

Авария с участием Лучано Лучи

23 августа на Бориспольской трассе в Киеве произошло ДТП. По информации СМИ, его устроил "слуга народа" Александр Трухин. В результате аварии пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Полиция прокомментировала инцидент только через неделю – заявили, что передали материалы в ДБР, поскольку фигурантом дела является нардеп.

Высказываясь об аварии впервые, Трухин заявил, что он не собирается ничего скрывать. Впоследствии он добавил, что не был пьян и бояться ему нечего, потому что не считает себя виновным.