У мережі "злили" інформацію про переможця "Золотого м'яча-2021"

Представники журналу France Football, який щорічно вручає "Золотий м'яч", вже повідомили Ліонелю Мессі, що у 2021 році він знову став володарем нагороди.

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Якщо джерело дає правдиву інформацію, то Мессі виграв голосування серед журналістів. Його головними опонентами вважаються Роберт Левандовскі з Баварії та Карім Бензема з Реала.

65-а церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада.

Що відомо про Мессі зараз

34-річний аргентинець у літнє трансферне вікно перейшов із Барселони, за яку виступав усю кар'єру, до ПСЖ. У складі французького клубу Мессі вже встиг провести вісім матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами.

Наразі футболіст перебуває на батьківщині, де відновлюється після травми, а також готується до ігор національної команди у відборі на чемпіонат світу-2022.

Борчині з України розірвали чемпіонат світу у Сербії

На чемпіонаті світу U-23 з боротьби українські борчині здобули ще 5 нагород.

В усіх сутичках українки здобули нагороди – три чемпіонки світу, ще одне "срібло" та одна "бронза". Загалом у доробку української жіночої збірної 7 медалей – 3 "золота", 2 "срібла" та 2 "бронзи".

Україна після перемоги Зорі не наблизилась до Росії

Луганська Зоря стала єдиною з українських команд, яка принесла Україні очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Відставання від Росії збереглось.

Шахтар на виїзді програв "Королівському клубу" – 2:1. А команда Мірчі Луческу прикро вдома програла каталонцям з рахунком 0:1.

Лише луганська Зоря потішила українських прихильників футболу. Підопічні Віктора Скрипника святкували перемогу над софіївським ЦСКА з рахунком 2:0. Переможні голи забивали Шахаб Захеді та Аллах'яр Сайядманеш.

Це друга поспіль звитяга луганців у Лізі конференцій. Перша якраз була у попередньому турі над тим же суперником із Болгарії (0:1).

У таблиці коефіцієнтів УЄФА ситуація України не зазнала істотних змін – 31.400. Наша країна веде боротьбу за місце у топ-10, найближчим конкурентом є Росія. Після цього єврокубкового тижня відставання України від суперника, який йде 10-м, збереглось.

Зоря принесла у скарбничку України 0.400 бала. У таблиці Росія має 32.082 очок. Російські клуби набрали 0.400 бали – Локомотив та Спартак розписали виїзні мирові 1:1 з Галатасараєм та Лестером відповідно.

Нагадаємо! Місце у топ-10 дозволить виставити чемпіона країни прямо у груповий раунд Ліги чемпіонів.

УАФ оголосила про продовження контракту з Лучано Лучі

Українська асоціація футболу повідомила про продовження контракту з головою комітету арбітрів Лучано Лучі. Термін угоди поки що невідомий.

У пресслужбі УАФ наголошують, що під керівництвом Лучано Лучі в українському футболі впроваджено систему VAR, а вітчизняні арбітри регулярно отримують призначення на міжнародні матчі.