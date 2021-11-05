Заря не помогла

Еврокубковая неделя выдалась не слишком удачной для Украины. Два из трех клубов потерпели поражения. Динамо и Шахтер выдали достойные матчи против Барселоны и Реала, но не смогли добиться положительного результата.

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Шахтер на выезде проиграл "Королевскому клубу" – 2:1. А команда Мирчи Луческу обидно дома проиграла каталонцам со счетом 0:1.

Только луганская Заря порадовала украинских поклонников футбола. Подопечные Виктора Скрипника праздновали победу над Софиевским ЦСКА со счетом 2:0. Победные голы забивали Шахаб Захеди и Аллахьяр Сайядманеш.

Это вторая подряд победа луганчан в Лиге конференций. Первая как раз была в предыдущем туре над тем же соперником из Болгарии (0:1).

В таблице коэффициентов УЕФА ситуация Украины не претерпела существенных изменений – 31.400. Наша страна ведет борьбу за место в топ-10, ближайшим конкурентом является Россия. После этой еврокубковой недели отставание Украины от соперника, который идет 10-м, сохранилось.

Заря принесла в копилку Украины 0.400 балла. В таблице Россия имеет 32.082 очков. Российские клубы набрали 0.400 балла – Локомотив и Спартак расписали выездные мировые 1:1 с Галатасараем и Лестером соответственно.

Напомним! Место в топ-10 позволит выставить чемпиона страны прямо в групповой раунд Лиги чемпионов.



Топ-15 лучших стран в таблице коэффициентов УЕФА / Скриншот из Bert Kassies