Прогресс за годы руководства итальянца
В пресс-службе УАФ отмечают, что под руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначения на международные матчи.
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Итальянский специалист Лучано Лучи возглавляет Комитет арбитров УАФ с 2015 года.
Ранее сообщалось, что из-за последствий ДТП Лучано Лучи покинет пост председателя Комитета арбитров УАФ. А место авторитетного специалиста возглавит еще один итальянец – Никола Риццоли.
Что известно о ДТП с участием Лучано Лучи
- ДТП произошло 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. СМИ отмечают, что виновником аварии был "слуга народа" Александр Трухин. В результате столкновения пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Полиция прокомментировала инцидент только через неделю – заявили, что передали материалы в ГБР, поскольку фигурантом дела является нардеп.
- Впервые комментируя ДТП, Трухин заявил, что не планирует ничего скрывать. Впоследствии он добавил, что не был пьян и бояться ему ничего, ведь не считает себя виновным.