Прогресс за годы руководства итальянца

В пресс-службе УАФ отмечают, что под руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначения на международные матчи.

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Итальянский специалист Лучано Лучи возглавляет Комитет арбитров УАФ с 2015 года.

Ранее сообщалось, что из-за последствий ДТП Лучано Лучи покинет пост председателя Комитета арбитров УАФ. А место авторитетного специалиста возглавит еще один итальянец – Никола Риццоли.

Что известно о ДТП с участием Лучано Лучи