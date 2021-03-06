Поражение Богачука, перенесенный матч Минай – Динамо: новости спорта 5 марта
В пятницу, 5 марта, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Богачук потерпел сенсационное поражение жестоким нокаутом
Украинский боксер Сергей Богачук 5 марта проиграл бой за титул чемпиона WBC Continental Americas во втором полусреднем весе против Брэндона Адамса.
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Развитие боя
Поединок начался ожидаемо для Богачука, у которого проблемы в защите. Сергей часто пропускал встречные удары, но всегда старался возвращать сопернику.
Начиная с третьего раунда Богачук стал наращивать свое преимущество. К тому же американца лишили одного очка за удар ниже пояса.
Раунд за раундом украинец забирал в свою копилку, пока в восьмом не пропустил встречный боковой. Сергей поплыл и сразу же был добит. Финальным ударом стал левый апперкот, после которого боксер из Винницы упал на ринг – нокаут.
Матч Динамо – Минай перенесли из Ужгорода в Киев
В 17-м туре киевское Динамо должно было сыграть против Миная в Ужгороде. Но матч перенесли в Киев.
Игра состоится, как и было запланировано, в воскресенье, 7 марта. Начало матча в 14: 00. Сыграют команды на НСК "Олимпийский". Причиной переноса матча назвали "ухудшение эпидемиологической ситуации на Закарпатье".
- Матч первого круга Минай – Динамо закончился разгромной победой киевлян со счетом 4:0.
- Динамо ведет борьбу за чемпионство, опережая Шахтер на четыре очка.
- Зато Минай среди аутсайдеров чемпионата. Команда набрала 13 очков, что на один балл больше, чем Львов и Ингулец, которые занимают последние места в турнирной таблице.
Сборная Украины – 9 в мужской эстафете в Нове-Место
В рамках 8 этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место 5 марта состоялась мужская эстафета. Убедительную победу одержала сборная Германии.
Результаті гонки
1. Германия
2. Россия
3. Норвегия
...
9. Украина
Украина – Израиль: результаты первого дня
5 марта состоялись два матча противостояния Кубка Дэвиса Украина – Израиль. Илья Марченко одержал победу над Даниэлем Цукерманом, а Сергей Стаховский уступил Эдану Лешему.
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