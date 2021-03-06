В пятницу, 5 марта, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Богачук потерпел сенсационное поражение жестоким нокаутом

Украинский боксер Сергей Богачук 5 марта проиграл бой за титул чемпиона WBC Continental Americas во втором полусреднем весе против Брэндона Адамса.

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Развитие боя

Поединок начался ожидаемо для Богачука, у которого проблемы в защите. Сергей часто пропускал встречные удары, но всегда старался возвращать сопернику.

Начиная с третьего раунда Богачук стал наращивать свое преимущество. К тому же американца лишили одного очка за удар ниже пояса.

Раунд за раундом украинец забирал в свою копилку, пока в восьмом не пропустил встречный боковой. Сергей поплыл и сразу же был добит. Финальным ударом стал левый апперкот, после которого боксер из Винницы упал на ринг – нокаут.

Матч Динамо – Минай перенесли из Ужгорода в Киев

В 17-м туре киевское Динамо должно было сыграть против Миная в Ужгороде. Но матч перенесли в Киев.

Игра состоится, как и было запланировано, в воскресенье, 7 марта. Начало матча в 14: 00. Сыграют команды на НСК "Олимпийский". Причиной переноса матча назвали "ухудшение эпидемиологической ситуации на Закарпатье".

Матч первого круга Минай – Динамо закончился разгромной победой киевлян со счетом 4:0.

Динамо ведет борьбу за чемпионство, опережая Шахтер на четыре очка.

Зато Минай среди аутсайдеров чемпионата. Команда набрала 13 очков, что на один балл больше, чем Львов и Ингулец, которые занимают последние места в турнирной таблице.

Сборная Украины – 9 в мужской эстафете в Нове-Место

В рамках 8 этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место 5 марта состоялась мужская эстафета. Убедительную победу одержала сборная Германии.

Результаті гонки

1. Германия

2. Россия

3. Норвегия

...

9. Украина

Украина – Израиль: результаты первого дня

5 марта состоялись два матча противостояния Кубка Дэвиса Украина – Израиль. Илья Марченко одержал победу над Даниэлем Цукерманом, а Сергей Стаховский уступил Эдану Лешему.

В субботу, 6 марта будет сыграно еще три матча противостояния.