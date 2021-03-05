Сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт в Нове-Место
В чешском Нове-Место в субботу, 6 марта, продлится 8 этап Кубка мира по биатлону. На спортсменов ждут спринтерские гонки.
Источник:biathlonresults.com
Главный тренер женской и мужской сборной Украины Юрай Санитра объявил состав команд, которые выступят в спринте.
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В состав сборной Украины вернулась Валентина Семеренко, которая впервые выступит после спринта на чемпионате мира. Также выступит Анастасия Меркушина.
Состав женской команды
- Дарья Блашко 23 стартовый номер
- Юлия Джима 26 стартовый номер
- Елена Пидгрушная 52 стартовый номер
- Валентина Семеренко 79 стартовый номер
- Анастасия Меркушина 93 стартовый номер
В мужской команде выступит Артем Прима, который 5 марта пропускал мужскую эстафету из-за боли в пояснице.
Состав мужской команды
- Богдан Цымбал 11 стартовый номер
- Дмитрий Пидручный 26 стартовый номер
- Артем Прима 52 стартовый номер
- Антон Дудченко 74 стартовый номер
- Артем Тищенко 99 стартовый номер
В Нове-Место уже состоялись две гонки. 4 марта 8 этап Кубка мира стартовал женской эстафетой. Украина заняла 4 место. В мужской эстафете украинцы оказались на 9 строчке.
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