В чешском Нове-Место в субботу, 6 марта, продлится 8 этап Кубка мира по биатлону. На спортсменов ждут спринтерские гонки.

Главный тренер женской и мужской сборной Украины Юрай Санитра объявил состав команд, которые выступят в спринте.

Не пропустите Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция

В состав сборной Украины вернулась Валентина Семеренко, которая впервые выступит после спринта на чемпионате мира. Также выступит Анастасия Меркушина.

Состав женской команды

Дарья Блашко 23 стартовый номер

Юлия Джима 26 стартовый номер

Елена Пидгрушная 52 стартовый номер

Валентина Семеренко 79 стартовый номер

Анастасия Меркушина 93 стартовый номер

В мужской команде выступит Артем Прима, который 5 марта пропускал мужскую эстафету из-за боли в пояснице.

Состав мужской команды

Богдан Цымбал 11 стартовый номер

Дмитрий Пидручный 26 стартовый номер

Артем Прима 52 стартовый номер

Антон Дудченко 74 стартовый номер

Артем Тищенко 99 стартовый номер

Женский спринт начнется в 12:00. Зато мужская гонка в 16:40.

В Нове-Место уже состоялись две гонки. 4 марта 8 этап Кубка мира стартовал женской эстафетой. Украина заняла 4 место. В мужской эстафете украинцы оказались на 9 строчке.



Календарь биатлонного сезона / Инфографика Спорт 24