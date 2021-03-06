У п'ятницю, 5 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Богачук зазнав сенсаційної поразки жорстоким нокаутом

Український боксер Сергій Богачук 5 березня програв бій за титул чемпіона WBC Continental Americas у другій напівсередній вазі проти Брендона Адамса.

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Розвиток бою

Поєдинок розпочався очікувано для Богачука, у якого проблеми в захисті. Сергій часто пропускав зустрічні удари, але завжди намагався повертати супернику.

Починаючи з третього раунду Богачук став нарощувати свою перевагу. До того ж американця позбавили одного очка через удар нижче пояса.

Раунд за раундом українець забирав у свою скарбничку, поки у восьмому не пропустив зустрічний бічний. Сергій поплив і відразу ж був добитий. Фінальним ударом став лівий аперкот, після якого боксер з Вінниці впав на ринг – нокаут.

Матч Динамо – Минай перенесли з Ужгорода до Києва

У 17-у турі київське Динамо мало зіграти проти Минаю в Ужгороді. Але матч перенесли до Києва.

Гра відбудеться як і було заплановано, у неділю, 7 березня. Початок матчу о 14:00. Зіграють команди на НСК "Олімпійський". Причиною перенесення матчу назвали "погіршення епідеміологічної ситуації на Закарпатті".

Матч першого кола Минай – Динамо закінчився розгромною перемогою киян з рахунком 4:0.

Динамо веде боротьбу за чемпіонство, випереджаючи Шахтар на чотири очки.

Натомість Минай – серед аутсайдерів чемпіонату. Команда набрала 13 очок, що на один бал більше, аніж Львів та Інгулець, які посідають останні місця в турнірній таблиці.

Збірна України – 9 у чоловічій естафеті в Нове-Мєсто

У рамках 8 етапу Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто 5 березня відбулася чоловіча естафета. Переконливу перемогу здобула збірна Німеччини.

Результати гонки

1. Німеччина

2. Росія

3. Норвегія

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9. Україна

Україна – Ізраїль: результати першого дня

5 березня відбулися два матчі протистояння Кубку Девіса Україна – Ізраїль. Ілля Марченко здобув перемогу над Даніелем Цукерманом, а Сергій Стаховський поступився Едану Лешему.

У суботу, 6 березня буде зіграно ще три матчі протистояння.