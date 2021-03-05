В семнадцатом туре киевское Динамо должно было сыграть против Миная в Ужгороде. Но матч перенесли в Киев.

Дирекция УПЛ согласовала перенос матча Динамо – Минай в Киев. Игра состоится как и было запланировано, в воскресенье, 7 марта. Начало матча в 14:00. Сыграют команды на НСК "Олимпийский". Причиной переноса матча назвали "ухудшение эпидемиологической ситуации на Закарпатье".

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Стоит добавить, что хоть для Динамо этот матч должен был быть домашним, игра должна была состояться в Ужгороде. Все потому, что в первом круге Минай свой домашний матч провел против Динамо в Киеве. Сделали это по просьбе киевской стороны. В то время Динамо играло матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч с Минаем выпал между играми против бельгийского Гента на выезде. И чтобы лучше подготовиться к домашнему матчу, Динамо попросило, чтобы игру перенесли в Киев. В Минае пошли на встречу этой просьбе, при условии, что матч семнадцатого тура состоится в Ужгороде.