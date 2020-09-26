26 сентября "Минай" в четвертом туре УПЛ померялся силами с "Динамо". Команда Луческу уверенно разобралась с соперником.

Минай – Динамо 0:4

Голы: Матич, 69 (авт.) – Андриевский, 36, Цыганков, 41, Вербич, 59

Удаление: Павлиш, 14 (Минай)

Нереализованный пенальти: Вербич, 15 (Динамо)

Матч состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский", хотя хозяином матча была команда из солнечного Закарпатья. Поединок был перенесен в столицу для того, чтобы уменьшить перелеты киевлян. Которые только 23 сентября играли в Бельгии против "Гента", а уже сегодня, 26 сентября, их ждал поединок против "Миная", информирует 24 канал.

К теме: Минай – Динамо: где смотреть матч УПЛ

Полное преимущество киевлян

Матч начался с минуты молчания в связи с катастрофой военного самолета АН-26 вблизи города Чугуев Харьковской области.

Динамівці вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи



Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака Ан-26 на Харківщині – Україна втратила 26 своїх достойних синів.



Вічна пам'ять! pic.twitter.com/CL33xOXiRw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 26, 2020

Обе команды активно начали поединок. "Динамо" считалась фаворитом встречи, но футболисты "Миная" не отсиживались в обороне.

На 10-й минуте первый опасный момент создало "Динамо". Супряга получил мяч на границе штрафной площадки, увидев Цыганкова, отдал на того передачу, а Виктору нужно было только точно пробить в створ. Но капитан киевлян ошибся с выгодной позиции.

Хорошая разрезная передача из глубины прошла на Супрягу, где в штрафной площадке неудачно позиционно сыграл Павлиш и сфолил – пенальти в пользу "Динамо" и прямая красная карточка для игрока "Миная". Теперь команде Кобина придется почти весь поединок играть вдесятером.

К 11-метровой отметке подошел Вербич и нанес сильный удар – голкипер Попович оказался сильнее в этом волевом противостоянии и не дал измениться счету на табло.

Киевляне пытались реализовать большинство на футбольном поле, однако "Минай" действовал очень дисциплинированно в обороне. Кензер отдал точную передачу с фланга прямо на голову Супряги – мяч после удара Владислава пролетел в нескольких метрах от ворот.

На 36-й минуте "Динамо" таки реализовало большинство. Мяч после филигранной передачи пяткой от Супряги прилетел прямо в ноги Андриевского, который в элегантном стиле отправил мяч в ворота Поповича – 0:1.

В конце первого тайма команда Луческу удвоила счет. Вербич с линии штрафной площадки попал в штангу, но на добивании самым расторопным был Цыганков, которому оставалось отправить мяч в пустые ворота – 0:2.

По сценарию первого тайма

В дебюте второго тайма "Динамо" имело прекрасную возможность довести счет до разгромного, но Шапаренко промазал из вратарской площадки соперника. На 59-й минуте "Динамо" еще увеличило счет. Шапаренко увидел в штрафной площадке свободного Вербича, который красиво перебросил голкипера "Миная" – 0:3. За 21 минуту до конца основного времени матча замечательную атаку создало "Динамо". Киевляне быстро привели мяч у штрафной плащадке соперника, где Миколенко с фланга прострелил на партнеров по команде – мяч от ноги защитника "Миная" Матича направился в собственные ворота. Счет стал просто неприличным – 0:4.