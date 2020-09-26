"Динамо" на классе разгромило "Минай": видео
26 сентября "Минай" в четвертом туре УПЛ померялся силами с "Динамо". Команда Луческу уверенно разобралась с соперником.
Минай – Динамо 0:4
Голы: Матич, 69 (авт.) – Андриевский, 36, Цыганков, 41, Вербич, 59
Удаление: Павлиш, 14 (Минай)
Нереализованный пенальти: Вербич, 15 (Динамо)
Матч состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский", хотя хозяином матча была команда из солнечного Закарпатья. Поединок был перенесен в столицу для того, чтобы уменьшить перелеты киевлян. Которые только 23 сентября играли в Бельгии против "Гента", а уже сегодня, 26 сентября, их ждал поединок против "Миная", информирует 24 канал.
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Полное преимущество киевлян
Матч начался с минуты молчания в связи с катастрофой военного самолета АН-26 вблизи города Чугуев Харьковской области.
Обе команды активно начали поединок. "Динамо" считалась фаворитом встречи, но футболисты "Миная" не отсиживались в обороне.
На 10-й минуте первый опасный момент создало "Динамо". Супряга получил мяч на границе штрафной площадки, увидев Цыганкова, отдал на того передачу, а Виктору нужно было только точно пробить в створ. Но капитан киевлян ошибся с выгодной позиции.
Хорошая разрезная передача из глубины прошла на Супрягу, где в штрафной площадке неудачно позиционно сыграл Павлиш и сфолил – пенальти в пользу "Динамо" и прямая красная карточка для игрока "Миная". Теперь команде Кобина придется почти весь поединок играть вдесятером.
К 11-метровой отметке подошел Вербич и нанес сильный удар – голкипер Попович оказался сильнее в этом волевом противостоянии и не дал измениться счету на табло.
Киевляне пытались реализовать большинство на футбольном поле, однако "Минай" действовал очень дисциплинированно в обороне. Кензер отдал точную передачу с фланга прямо на голову Супряги – мяч после удара Владислава пролетел в нескольких метрах от ворот.
На 36-й минуте "Динамо" таки реализовало большинство. Мяч после филигранной передачи пяткой от Супряги прилетел прямо в ноги Андриевского, который в элегантном стиле отправил мяч в ворота Поповича – 0:1.
В конце первого тайма команда Луческу удвоила счет. Вербич с линии штрафной площадки попал в штангу, но на добивании самым расторопным был Цыганков, которому оставалось отправить мяч в пустые ворота – 0:2.
По сценарию первого тайма