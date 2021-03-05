Лидер украинского мужского тенниса Илья Марченко в первом матче Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля, который проходит в рамках первой Мировой группы, одержал победу над Даниэлем Цукерманом.

Илье Марченко понадобилось около 2 часов, чтобы принести в копилку украинской команды первое очко.

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Илья Марченко – Даниэль Цукерман 1:6, 6:3, 6:2

Цукерман в первом сете оформил два брейка и защитил все геймы на своей подаче. Уступая по ходу второй партии 0:3, Марченко выиграл до конца встречи 12 геймов из 14.

Теперь на корт должны выйти второй номер нашей команды Сергей Стаховский и лидер израильтян Эдано Лешем.