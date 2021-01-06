Стала известна судьба Андрея Шевченко в сборной Украины, а украинский гимнаст Олег Верняев получил отстранение от соревнований. Обзор самых важных новостей спорта за 5 января – читайте в дайджесте Спорт 24.

Верняева отстранили от соревнований

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев временно отстранен от соревнований. Об этом сообщает NBC.

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Верняева отстранили по решению Международной федерации гимнастики (FIG). Представитель FIG не раскрыл подробности отстранения украинского спортсмена. Он заявил, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая до сих пор еще продолжается".

"FIG не будет комментировать эту процедуру", – заявили в Федерации. Следовательно, не известно, в чем подозревают Верняева.

Внимание. Верняев не поехал на чемпионат Европы. Тренер сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы.

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский рассказал, что сейчас идет рассмотрение дела. Международная федерация гимнастики попросила воздержаться от комментариев.

Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу. Сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить,

– заявил тренер.

Также Сартинский ответил на вопрос, может ли дело против Верняева касаться допинга.

"Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока", – отметил тренер.

Покинет ли Шевченко сборную Украины

Лондонский Челси после нескольких неудачных матчей в чемпионате Англии откатился на 9-е место. Это спровоцировало слухи о смене на тренерском мостике "синих".

Одним из фаворитов на пост нового главного тренера Челси называли наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который якобы может заменить Фрэнка Лэмпарда.

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В Украинской ассоциации футбола (УАФ) опровергли эту информацию. Первый вице-президент УАФ Олег Протасов напомнил, что подобные слухи были и о том, что Шевченко может возглавить итальянский Милан.

Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы. Не так давно уже была похожая история с Миланом. Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт,

– сказал Протасов.

К слову. Андрей Шевченко заключил новый контракт с УАФ до конца 2022 года.

Протасов также отметил, что уже летом состоится Евро-2020, потому внимание Шевченко приковано к этому турниру.

"Поэтому болельщики могут быть спокойны. Совмещение работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже нечего говорить", – резюмировал Протасов.

Динамо покинул помощник Луческу

Главный тренер Динамо Мирча Луческу остался без своего ассистента Диего Лонго. Итальянец решил расторгнуть контракт, хотя у него было соглашение еще на 2,5 года.

Информацию о расторжении соглашения с Динамо подтвердил сам Диего Лонго.

Лонго объяснил, что причиной решения стало то, что он находился в Киеве без своей семьи, которая осталась в Италии. Сам тренер все время проводил на базе в Киеве.

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"Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел. Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны только два часа два дня в неделю. Наш график был очень жестким и плотным", – рассказал Диего Лонго.

Лонго также добавил, что о своем решении он сначала предупредил Луческу. Тренер был расстроен, но согласился.

Первый официальный матч в 2021 году Динамо должно провести 13 февраля против донецкого Олимпика. 18 февраля Динамо ждет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.