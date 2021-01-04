После поражения в недавнем матче АПЛ от Манчестер Сити (1:3) Челси начал искать альтернативу своему главному наставнику Фрэнку Лэмпарду.

Владелец Челси Роман Абрамович высоко ценит способности Шевченко. Об этом сообщает Le 10 Sport.

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Абрамович поражен тренерским прогрессом украинского специалиста, который несмотря на свой дебют в качестве главного тренера, смог сразу же вывести национальную команду на Евро-2020.

При этом у Лэмпарда есть шанс остаться на своем посту до конца сезона, если клуб в ближайшее время сможет выбраться из игрового кризиса. В то же время, у наставника Челси сейчас плохие отношения со многими игроками команды.

Карьера Шевченко в Челси

Шевченко выступал за Челси в 2006-08 годах и продолжает поддерживать тесную связь с лондонским клубом – семья тренера периодически живет в Лондоне, а 14-летний сын Кристиан играет за одну из детских команд Челси.