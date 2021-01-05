Киевское Динамо получит пополнение состава перед второй половиной сезона-2020/2021. В Киев из аренды вернется Мохаммед Кадири.

Россияне решили вернуть Кадири

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Кадири досрочно вернется в Динамо из аренды в тульском Арсенале.

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Российский клуб использовал опцию в сделке, которая позволила прервать аренду зимой. Аренда Кадири была рассчитана до конца сезона 2020/21.

24-летний ганец забил 2 гола в 13 матчах за Арсенал.

Что известно о Кадири?

Кадири стал игроком Динамо летом 2019 года. Ганец переехал в Киев из австрийской Аустрии как свободный агент.

Но стать основным игроком Динамо Кадири не удалось. За киевский клуб он провел всего 16 матчей. Динамо решило отдать его в аренду в Арсенал.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает Кадири в 1,5 миллиона евро. Кадири никогда не выступал за сборную Ганы. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2023 года.