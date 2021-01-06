Стала відома доля Андрія Шевченка у збірній України, а український гімнаст Олег Верняєв отримав відсторонення від змагань. Огляд найважливіших новин спорту за 5 січня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Верняєва відсторонили від змагань

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань. Про це повідомляє NBC.

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Верняєва відсторонено за рішенням Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Представник FIG не розкрив подробиці відсторонення українського спортсмена. Він заявив, що дискваліфікація триватиме "до закінчення процедури, яка досі ще триває".

"FIG не коментуватиме цю процедуру", – заявили у федерації. Відтак, не відомо у чому підозрюють Верняєва.

До уваги. Верняєв не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми.

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів, що наразі йде розгляд справи. Міжнародна федерація гімнастики попросила утриматися від коментарів.

Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. Сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити,

– заявив тренер.

Також Сартинський відповів на запитання чи може справа проти Верняєва стосуватися допінгу.

"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація поки", – зазначив тренер.

Чи покине Шевченко збірну України

Лондонський Челсі після декількох невдалих матчів у чемпіонаті Англії відкотився на 9-е місце. Це спровокувало чутки про зміну на тренерському містку "синіх".

Одним з фаворитів на посаду нового головного тренера Челсі називали наставника збірної України Андрія Шевченка, який буцімто може замінити Френка Лемпарда.

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В Українській асоціації футболу (УАФ) спростували цю інформацію. Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов нагадав, що подібні чутки були про те, що Шевченко може очолити італійський Мілан.

Ми кожен раз не можемо в УАФ реагувати на повідомлення різних ЗМІ про те, що Андрія Миколайовича сватають на роботу в інші клуби. Не так давно вже була схожа історія з Міланом. Тоді і сам тренер, і ми дали зрозуміти, що Шевченко залишається головним тренером збірної України. Він перепідписав новий контракт,

– сказав Протасов.

До слова. Андрій Шевченко уклав новий контракт з УАФ до кінця 2022 року.

Протасов також зазначив, що вже влітку відбудеться Євро-2020, тому увага Шевченка прикута до цього турніру.

"Тому вболівальники можуть бути спокійні. Поєднання роботи в клубі і збірній? Ні. Про це навіть нічого говорити", – резюмував Протасов.

Динамо покинув помічник Луческу

Головний тренер Динамо Мірча Луческу залишився без свого асистента Дієго Лонго. Італієць вирішив розірвати контракт, хоча в нього була угода ще на 2,5 роки.

Інформацію про розірвання угоди з Динамо підтвердив сам Дієго Лонго.

Лонго пояснив, що причиною рішення стало те, що він перебував у Києві без своєї сім'ї, яка залишилася в Італії. Сам тренер весь час проводив на базі в Києві.

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"Я хотів, щоб моя сім'я переїхала зі мною до Києва. Скрізь, де я працював, вони були зі мною. Але навіть якби вони переїхали до Києва, я б все одно їх не бачив. Я проводив весь час на тренувальній базі. Я приїжджав на базу о 12 дня і їхав пізно ввечері. З огляду на матчі в Лізі чемпіонів і чемпіонаті, у мене були вільні лише дві години два дні в тиждень. Наш графік був дуже жорсткий і щільний", – розповів Дієго Лонго.

Лонго також додав, що своє рішення він спочатку попередив Луческу. Тренер був засмучений, але погодився.

Перший офіційний матч у 2021 році Динамо має провести 13 лютого проти донецького Олімпіка. 18 лютого Динамо чекає перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге.